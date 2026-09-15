New York Moda Haftası Ralph Lauren defilesiyle başladı
Global moda takviminin en görkemli durağı olan New York Moda Haftası (NYFW), Amerikan modasının efsanevi ismi Ralph Lauren’in imzasını taşıyan büyüleyici bir defileyle kapılarını açtı.
Ralph Lauren’in 2027 İlkbahar/Yaz koleksiyonu, markanın köklü mirasına sadık kalırken günümüzün değişen estetik kodlarına da çabasız bir uyum sağladı.
Tribeca’daki Jack Shainman Gallery’de podyuma çıkan Ralph Lauren, resmî takvimden bir gün önce yaptığı defileyle modaseverleri büyüledi. Yeni koleksiyon, Amerikan modasının köklü çizgisini sezonun özgür ve romantik ruhuyla harmanladı.
2027 İlkbahar koleksiyonum, romantizme alışılmışın dışında bir yorum getirerek yeni bir zarafet yaratıyor. Yaratıcılığı, karakteri ve özgünlüğü kutlayan giyinme biçimlerini; bütünüyle kişisel bir stil yaratmanın özgürlüğünü ve neşesini anlatıyor.
Defilenin en dikkat çeken bölümlerinden biri de şüphesiz aksesuar grubu oldu. Sezonun yükselen trendi olan çoklu kolyeler, deri bandanalar ve el işçiliği kemerler tasarımların tamamlayıcı gücü olarak öne çıktı.