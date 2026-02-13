New York Moda Haftası: Tory Burch ve Michael Kors Sonbahar/Kış 2026 kırmızı halı ünlü görünümleri

New York Moda Haftası rüzgarı her zamanki gibi şehri kasıp kavururken, radarımıza takılan iki dev isim var: Tory Burch ve Michael Kors. 2026 Sonbahar/Kış koleksiyonları podyumda devleşirken, kırmızı halı yani o meşhur ön sıralar tam bir yıldızlar geçidine dönüştü...

Aybüke Sengir

Moda haftası demek, sadece podyumdaki kıyafetler demek değil; aynı zamanda o kıyafetleri sokağa ve kırmızı halıya taşıyan isimlerin stili demek. Bu sene New York sokaklarında Tory Burch’ün o modern ama nostaljik dokunuşu ile Michael Kors’un lüks "jet-set" tavrı çarpıştı. İşte defileyi ön sıralardan izleyen ünlülerin kıyafet tercihi...

Uma Thurman

Amanda Seyfried

Tessa Thompson