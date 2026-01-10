Nina Dobrev’in Altın Küre Adayları Gecesi partisindeki 'vintage' görünümü

NINA DOBREV VINTAGE ELBISESİ İLE KIRMIZI HALIDA

Perşembe akşamı Spotify ve The Hollywood Reporter, yaklaşan Altın Küre ödüllerini West Hollywood’da verdikleri bir davetle kutladı. Geceye katılan pek çok ünlü isim arasında Nina Dobrev de vardı. Kırmızı halıda boy gösteren Vampire Diaries yıldızı, Hervé Léger’in 1997 Sonbahar/Kış koleksiyonuna ait siyah-beyaz elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.