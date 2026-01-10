Nina Dobrev’in Altın Küre Adayları Gecesi partisindeki 'vintage' görünümü
Stil görünümleriyle her zaman adından söz ettiren güzel oyuncu Nina Dobrev, bu sefer de Altın Küre Adayları Gecesi partisindeki 'vintage' elbisesi ile dikkatleri üzerine çekti.
NINA DOBREV VINTAGE ELBISESİ İLE KIRMIZI HALIDA
Perşembe akşamı Spotify ve The Hollywood Reporter, yaklaşan Altın Küre ödüllerini West Hollywood’da verdikleri bir davetle kutladı. Geceye katılan pek çok ünlü isim arasında Nina Dobrev de vardı. Kırmızı halıda boy gösteren Vampire Diaries yıldızı, Hervé Léger’in 1997 Sonbahar/Kış koleksiyonuna ait siyah-beyaz elbisesiyle gecenin en çok konuşulan ismi oldu.
İNCE BİR İŞÇİLİĞİN ÜRÜNÜ
Dobrev'in kırmızı halıda oldukça dikkat çeken vintage Hervé Léger elbisesi ince bir işçiliğin ürünüydü. Straplez omuzlu elbise, parıltılı ve düşük belli bir hatla ikiye ayrılıyordu. Üst kısımda, siyah çiçek nakışlı beyaz dantel kumaşın üzerine tül detaylar eklenmişti.
Dobrev, bu tasarımın 1997’deki defilesinde olduğu gibi dekoltesini tamamen boş bıraktı; aksesuar olarak yalnızca gümüş elmas küpeler ve şık bir yüzük tercih etti. Saçlarını doğal dalgalarıyla serbest bırakan yıldız, makyajında dudak rengi tonlara yönelirken, "yok gibi" görünen kaşlarıyla da "görünmez kaş" akımına uyum sağladı.
Nina sadece başarılı bir oyuncu değil, aynı zamanda oldukça iddialı bir stil ikonu. Stili ve dikkat çekici kombinleriyle öne çıkan Nina Dobrev’in farklı stil görünümlerini merak ediyorsanız, göz atabilirsiniz.
Credit: @nina