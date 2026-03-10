Paris Moda Haftası: Louis Vuitton defilesinin öne çıkan ünlüleri ve stilleri

Louis Vuitton, 2026 İlkbahar/Yaz koleksiyonundaki sakin ve içe dönük tavrının aksine, bu kez çok daha iddialı bir geri dönüşe imza atıyor. Nicolas Ghesquière; geçtiğimiz sezon Anne d’Autriche’in dairelerinde sergilediği ev giyimi esintili tasarımların ardından, yeni sezonda rotayı markanın özündeki cesur ve canlı stile çeviriyor.

Defile davetiyesindeki renkli detaylar koleksiyonun enerjisi hakkında ipuçları verirken, podyumdaki tasarımlar kadar ön sıra konukları da büyük ilgi topluyor. Zendaya, Ana de Armas ve Jennifer Connelly gibi dünyaca ünlü yıldızların katıldığı Louis Vuitton 2026-2027 Sonbahar/Kış defilesinden en ikonik ön sıra görünümlerini bir araya getirdik...