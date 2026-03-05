Paris Moda Haftası'nda Acne Studios Sonbahar/Kış 2026: Arşivlere Dönüş
Acne Studios, Paris Moda Haftası’nda sunduğu Sonbahar/Kış 2026-2027 koleksiyonuyla markanın köklü geçmişine saygı duruşunda bulunuyor. Kreatif direktör Jonny Johansson, kişisel anılarından ilham alan yeni sezon seçkisini, markanın arşivlerdeki denim uzmanlığıyla birleştiriyor.
Acne Studios, Paris Moda Haftası kapsamında gerçekleştirdiği Sonbahar/Kış 2026-2027 koleksiyonunu sundu. Kreatif direktör Jonny Johansson, markanın 30 yıla yaklaşan mirasını podyuma taşırken, geçtiğimiz sezonlardaki çizgisinden uzaklaşarak feminen bir seçkiyle karşımıza çıktı.
GEÇMİŞİN İZİNDE MODERN BİR DOKUNUŞ
Koleksiyonun ilham kaynağı, Johansson’ın çocukluk yıllarında piyano öğretmeninin giydiği tüvit eteklere dayanan kişisel bir hikayeden besleniyor. Bu klasik parçayı koleksiyonun ana eksenine yerleştiren tasarımcı, markanın imzası olan denim uzmanlığını da ihmal etmedi.
DENİMLER, ESKİTİLMİŞ DOKULAR VE GENİŞ DERİ RENK PALETİ
Markanın mirasını temsil eden 1996 kesim denimler, bu sezon asimetrik formlar ve alışılmışın dışındaki eskitilmiş dokularla yeniden yorumlanıyor. Denim kumaşının ham ve endüstriyel duruşu; dökümlü elbiseler, yumuşak kesimler ve bebek mavisinden pudra pembesine uzanan geniş bir deri renk paletiyle dengeleniyor. Özellikle düşük omuzlu ceketlerde ve geniş kesim pantolonlarda karşımıza çıkan bu pastel tonlardaki deri tasarımlar, koleksiyona modern bir dokunuş katıyor.
SANAT PODYUMUNDA: PAUL KOOIKER İŞ BİRLİĞİ
Defilenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Hollandalı sanatçı Paul Kooiker ile yapılan iş birliğiydi. Sanatçının çarpıcı portreleri, elbiselerin ve eteklerin üzerinde devasa ölçeklerde yer alarak podyumda sanatsal bir kontrast yarattı. Bu birliktelik, markanın sanatla nefes alan kimliğinin altını bir kez daha çizdi.