Paris Moda Haftası'nda Acne Studios Sonbahar/Kış 2026: Arşivlere Dönüş

SANAT PODYUMUNDA: PAUL KOOIKER İŞ BİRLİĞİ



Defilenin en dikkat çekici bölümlerinden biri, Hollandalı sanatçı Paul Kooiker ile yapılan iş birliğiydi. Sanatçının çarpıcı portreleri, elbiselerin ve eteklerin üzerinde devasa ölçeklerde yer alarak podyumda sanatsal bir kontrast yarattı. Bu birliktelik, markanın sanatla nefes alan kimliğinin altını bir kez daha çizdi.