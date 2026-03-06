Paris Moda Haftası'nda Chloé Sonbahar/Kış 2026-2027: Bohem estetiğin dönüşü

ZANAATIN İZİNDE: İNSANİ KUSURLARIN ZARAFETİ



Kamali’nin bu sezonki çıkış noktası, kıyafetlerin sadece birer nesne değil, hatıra ve duygu taşıyan "tılsımlar" olduğu düşüncesi. Koleksiyonda "folk" teması, modern bir zanaat anlayışıyla yorumlanıyor. Tasarımlardaki her bir nakış ve örgü detayı, seri üretimin kusursuz hatları yerine, el işçiliğinin getirdiği "insani düzensizlikler" ile şekilleniyor. Tasarımcıya göre bilinçli olarak korunan bu küçük kusurlar, markanın yeni dönemindeki samimi tavrını pekiştirirken kullanıcıyla duygusal bir bağ kuruyor.