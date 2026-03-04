Paris’te gece yarısı şıklığı: Saint Laurent kırmızı halısında ünlüler
Paris Moda Haftası'nda 'boudoir' ilhamlı dantelli slip elbiselerle dikkat çeken Saint Laurent, davetli listesiyle her zamanki gibi bir 'yıldızlar geçidi' sundu. Ancak bu kırmızı halı, bildiğiniz o kabarık ve renkli elbiselerin olduğu törenlerden çok farklıydı. Saint Laurent kadını; siyahın gizemine, deri ceketlerin sertliğine bürünmüştü... Kate Moss hariç...
1 / 9
Paris Moda Haftası’nın en güçlü duraklarından biri olan Saint Laurent defilesinde, Anthony Vaccarello’nun çizdiği çerçevede ihtişamdan çok silüete, gösterişten çok tavra odaklanılırken minimalin asla sıradan olmadığı bir kez daha kanıtlanıyor...
(Rosie Huntington-Whiteley)
2 / 9
Serenay Sarıkaya ve Rosie Huntington-Whiteley, defilede aynı tasarımı tercih etti. İşte Saint Laurent kırmızı halısında ünlü stilleri...
3 / 9
Olivia Wilde
4 / 9
Serenay Sarıkaya