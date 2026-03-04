Paris’te gece yarısı şıklığı: Saint Laurent kırmızı halısında ünlüler

Paris Moda Haftası’nın en güçlü duraklarından biri olan Saint Laurent defilesinde, Anthony Vaccarello’nun çizdiği çerçevede ihtişamdan çok silüete, gösterişten çok tavra odaklanılırken minimalin asla sıradan olmadığı bir kez daha kanıtlanıyor...

(Rosie Huntington-Whiteley)