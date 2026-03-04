Paris Moda Haftası’nda Saint Laurent: Boudoir ilhamlı dantelli ve slip elbiseler

Vaccarello, Saint Laurent kadınının o sarsılmaz özgüvenini bu kez dantellerin ardına sakladı. Koleksiyonda öne çıkan detaylar arasında;

Dantel İşlemeler: Sadece elbiselerde değil, ceketlerin altından sızan veya etek uçlarında flörtöz bir şekilde beliren detaylar.

Akışkan Formlar: Sert hatlı paltoların yerini alan, hareket ettikçe adeta su gibi akan saten kumaşlar.

Gece Mavisi ve Siyahın Hakimiyeti: Saint Laurent’in vazgeçilmez karanlık ama asil renk paleti, boudoir ilhamıyla birleşince derin bir gizem yarattı.