Paris Moda Haftası’nda Saint Laurent: Boudoir ilhamlı dantelli ve slip elbiseler
Paris Moda Haftası Saint Laurent 2026-27 Sonbahar/Kış defilesi gerçekleşti. Kreatif direktör Anthony Vaccarello imzalı koleksiyonda boudoir ilhamlı dantelli slip elbiseler öne çıktı...
Paris Moda Haftası’nın en çok beklenen anlarından biri gerçekleşti ve podyumda adeta bir gece yarısı büyüsü yaşandı. Saint Laurent’in kreatif direktörü Anthony Vaccarello, 2026-27 Sonbahar/Kış koleksiyonuyla modaseverleri Paris’in puslu sokaklarından alıp, yatak odası şıklığına ve zarafetine, yani "boudoir" dünyasına davet etti.
Koleksiyonun tartışmasız yıldızı, 90’ların ikonik slip elbiselerinin modern ve lüks yorumlarıydı. Vaccarello; incecik ipekler, transparan detaylar ve el işçiliği dantellerle kadını hem kırılgan hem de yenilmez bir silüette sundu. Vücudu ikinci bir ten gibi saran bu tasarımlar, kış mevsiminin soğuk dokusuna sıcak bir zarafet kattı.
Vaccarello, Saint Laurent kadınının o sarsılmaz özgüvenini bu kez dantellerin ardına sakladı. Koleksiyonda öne çıkan detaylar arasında;
Dantel İşlemeler: Sadece elbiselerde değil, ceketlerin altından sızan veya etek uçlarında flörtöz bir şekilde beliren detaylar.
Akışkan Formlar: Sert hatlı paltoların yerini alan, hareket ettikçe adeta su gibi akan saten kumaşlar.
Gece Mavisi ve Siyahın Hakimiyeti: Saint Laurent’in vazgeçilmez karanlık ama asil renk paleti, boudoir ilhamıyla birleşince derin bir gizem yarattı.
Bu defile bize gösteriyor ki, 2026-27 Sonbahar/Kış sezonunda sokaklar podyuma dönüşecek. Kürklerin içine gizlenen dantelli slip elbiseler ve maskülen parçalarla dengelenen feminen iç giyim detayları, önümüzdeki yılın en büyük trendi olmaya aday.