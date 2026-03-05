Paris Moda Haftası'nda sanatın kalbinde moda: Grand Dîner du Louvre

Paris Moda Haftası’nın açılış gecesinde, bu yıl ikincisi düzenlenen Grand Dîner du Louvre, yaklaşık 300 davetliyi müzenin Victoire de Samothrace heykelinin gölgesinde bir araya getirdi. 'Le Louvre, la nuit' temasıyla Daru Galerisi’nde gerçekleşen ve lüks dünyasının dev markaları tarafından desteklenen bu gala, modanın kültürel gücünü sanatla birleştirerek müzenin mirasını koruma çalışmaları için 1,6 milyon euro kaynak sağladı. Gece, moda evlerinin ve sanatçıların müze ile kurduğu stratejik iş birliklerini kutlarken, aynı zamanda modanın sanatsal bir değer olarak müze koridorlarındaki yerini pekiştirdi.

Sanat ve modanın iç içe geçtiği bu özel akşamda, davetlilerin stil tercihleri de gecenin ruhuna eşlik etti. İşte ihtişamlı atmosferde görünümleriyle iz bırakan isimler…