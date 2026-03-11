Paris Moda Haftası'nın kapanışında Zendaya: Gizli Evlilik iddialarının gölgesinde beyaz zarafeti
Zendaya ve Tom Holland’ın gizli evliliği gündemdeki yerini alırken; beyazlar içindeki stiliyle Louis Vuitton defilesine katılan oyuncunun bu tercihi, 'gelinlik' estetiği olarak nitelendirildi.
Nisan 2023’ten bu yana Louis Vuitton’un marka elçisi olan Zendaya, markanın Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen 2026-2027 Sonbahar/Kış defilesindeki görünümüyle, modern kesimler ile sembolik detayların dengeli bir birleşimini sergileyerek öne çıktı.
Ünlü oyuncu, üzerine tam oturan beyaz bir gömlek ile asimetrik kesimli balon eteği bir araya getirerek hacimli bir silüet sergiledi. Gömleğin abartılı büyük yakaları yüz hatlarını vurgularken, beline taktığı kalın siyah deri kemer monokrom beyaz tercihe keskin bir kontrast kazandırdı.
ZARİF ALYANS DETAYI
Görünümün en çok konuşulan parçası ise parmağındaki zarif altın alyans oldu. Zendaya, bu aksesuarını gümüş tonlarındaki gösterişli yüzüklerle bir arada kullanarak modern bir görünüm elde etti. Bu mücevher seçimi, stilini metal halka küpelerle tamamlayarak bütünlük sağladı.
GÜZELLİK DETAYI: SAHTE BOB
Güzellik detaylarında ise saçlar, klasik bir hava katmak adına içeri doğru gizlenerek sahte bir bob modeliyle toplandı. Yüzü çerçeveleyen serbest bukleler, modern kıyafeti yumuşatırken; makyajda tercih edilen hafif dumanlı gözler ve gül kurusu tonlarındaki ruj, oyuncunun doğal güzelliğini ön plana çıkardı.
BEYAZIN MODERN YORUMU
Zendaya’nın beyaz rengi modern bir dille yorumlama alışkanlığı yeni değil. 2025 Met Gala’da giydiği üç parçalı beyaz takımıyla da bu stilin ipuçlarını vermişti. Oyuncunun kıyafet tercihlerindeki süreklilik, markalarla olan iş birliğinin sadece reklam odaklı değil, kişisel tarzıyla da uyumlu olduğunu kanıtlıyor.