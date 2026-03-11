Paris Moda Haftası'nın kapanışında Zendaya: Gizli Evlilik iddialarının gölgesinde beyaz zarafeti

Nisan 2023’ten bu yana Louis Vuitton’un marka elçisi olan Zendaya, markanın Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen 2026-2027 Sonbahar/Kış defilesindeki görünümüyle, modern kesimler ile sembolik detayların dengeli bir birleşimini sergileyerek öne çıktı.



Ünlü oyuncu, üzerine tam oturan beyaz bir gömlek ile asimetrik kesimli balon eteği bir araya getirerek hacimli bir silüet sergiledi. Gömleğin abartılı büyük yakaları yüz hatlarını vurgularken, beline taktığı kalın siyah deri kemer monokrom beyaz tercihe keskin bir kontrast kazandırdı.