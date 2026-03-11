Podyumlardan ilham alan 2026 trençkot trendleri

SÜET TRENÇKOT

2026 dış giyim dünyasında süet, trençkotun o bildiğimiz çehresini tamamen değiştirerek başrole yerleşiyor. Özellikle zengin çikolata kahvesi ve derin orman yeşili tonlarındaki süet tasarımlar, alışılagelmiş gabardin modellerin ötesine geçerek stile çok daha lüks ve dokunsal bir boyut katıyor.

Bu geri dönüşün fitilini ateşleyen ise hiç şüphesiz dev moda evlerinin podyum vizyonu oldu. Altuzarra’nın sofistike kesimleri ve Miu Miu’nun o asi ama şık dokunuşları, süeti modern gardırobun vazgeçilmezi ilan etti. Podyumdan sokağa yansıyan bu akımı perçinleyen son hamle ise stil ikonu Gigi Hadid’den geldi; geçtiğimiz günlerde New York sokaklarında boy gösterdiği maksi boy süet trençkotuyla, bu parçanın sezonun en güçlü arzu nesnesi olduğunu kanıtladı.