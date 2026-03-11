Podyumlardan ilham alan 2026 trençkot trendleri
2026 Bahar podyumları, klasik trençkotu bildiğimiz formundan çıkarıp modern birer sanat eserine dönüştürdü. Gardırobun bu zamansız parçası trençkotlar, bu sezon hiç olmadığı kadar iddialı ve çok yönlü. İşte 2026 yılında giyebileceğiniz trençkot modelleri...
Moda dünyasında bazı parçalar vardır ki asla eskimez; ancak her sezon kabuk değiştirirler. 2026 podyumlarında trençkot, o aşina olduğumuz "klasik" kabuğunu tamamen kırarak adeta yeniden icat ediliyor.
Lacoste - Paris Moda Haftası
Geleneksel formların yerini alan bu radikal oranlar ve yenilikçi kumaş karmaları, trençkotu basit bir tamamlayıcı olmaktan çıkarıp, tüm stilin ana taşıyıcısı ve en iddialı katmanı haline getiriyor.
Londra Moda Haftası - Song Sera
SÜET TRENÇKOT
2026 dış giyim dünyasında süet, trençkotun o bildiğimiz çehresini tamamen değiştirerek başrole yerleşiyor. Özellikle zengin çikolata kahvesi ve derin orman yeşili tonlarındaki süet tasarımlar, alışılagelmiş gabardin modellerin ötesine geçerek stile çok daha lüks ve dokunsal bir boyut katıyor.
Bu geri dönüşün fitilini ateşleyen ise hiç şüphesiz dev moda evlerinin podyum vizyonu oldu. Altuzarra’nın sofistike kesimleri ve Miu Miu’nun o asi ama şık dokunuşları, süeti modern gardırobun vazgeçilmezi ilan etti. Podyumdan sokağa yansıyan bu akımı perçinleyen son hamle ise stil ikonu Gigi Hadid’den geldi; geçtiğimiz günlerde New York sokaklarında boy gösterdiği maksi boy süet trençkotuyla, bu parçanın sezonun en güçlü arzu nesnesi olduğunu kanıtladı.
Bu gönderiyi Instagram'da gör
CROP TRENÇKOT
2026 trençkot dünyasında bu sezon ezber bozan bir "boy operasyonu" yaşanıyor. Geleneksel diz altı modellerin o ağırbaşlı tahtı, yerini çok daha dinamik ve cesur bir kesime; bel ya da kalça hizasında biten crop trençkotlara bırakıyor. Bu değişimin en çarpıcı kanıtı ise, trençkotun tarihsel mirasını omuzlarında taşıyan Burberry gibi devlerin bile bu kısa ve modern silüetleri koleksiyonlarının başköşesine oturtmuş olması.
Bu gönderiyi Instagram'da gör