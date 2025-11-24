Prenses Kate Middleton, yeşil kadife elbisesiyle galada
Galler Prensesi Kate Middleton, geleneksel olarak her yıl düzenlenen ve kraliyet ailesinin himayesindeki en prestijli yardım galalarından biri olan Royal Variety Performance'a, zarafeti ve dikkat çekici elbisesiyle adeta damgasını vurdu. Prenses, yılbaşı ruhunu taşıyan yeşil tonlarındaki vücuda oturan kadife bir elbise tercih etti.
Galler Prensesi Kate Middleton, bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Kate Middleton, “İlk teşhis her zaman çok korkutucu bir yolculuk. Ama bu süreci daha önce yaşamış kişilerle konuşmak, insana umut ve pozitiflik veriyor. Böyle bir destek ağına sahip olmak çok kıymetli'' ifadelerini kullanmıştı.
Galler Prensesi, kanser tedavisinin ardından yeniden kamu görevlerine kademeli olarak dönmeye başladı.
Kate, çarşamba gecesi Royal Variety Performance için Royal Albert Hall’a gitti.
Uzun bir aradan sonra Prens William ile birlikte kırmızı halıya çıkan Prenses Kate’in seçtiği, zümrüt yeşili kadife elbise, moda otoritelerinden tam not alırken, sosyal medyada da en çok konuşulan konulardan biri oldu.