Sarışınlar için makyaj önerileri: Yakışan renk tonları

Göz Makyajı: Bakışlarınızı Ön Plana Çıkarın

Sarı saçlar, göz makyajında geniş bir renk paletiyle uyum sağlar. Önemli olan, göz renginizi ve saçınızın alt tonunu dengeleyecek seçimler yapmaktır.

Nötr ve Pastel Tonlar: Bej, krem, açık gri, açık kahve, taupe (vizon rengi) ve şampanya gibi nötr tonlar günlük makyaj için vazgeçilmezdir. Bu renkler gözlerinizi belirginleştirirken doğal bir zarafet sunar.

Mavi Gözler İçin: Mavi gözlü sarışınlar için şeftali, mercan, açık kahve, bronz ve toprak tonları mavi rengi daha da belirginleştirir. Morun lavanta veya leylak gibi açık tonları da mavi gözlerde harika durur.

Yeşil Gözler İçin: Yeşil gözlü sarışınlar için mürdüm, erik, mor, bakır ve altın tonları göz rengini ortaya çıkarır. Açık kahverengi ve bej tonları da günlük kullanım için idealdir.

Kahverengi Gözler İçin: Kahverengi gözlü sarışınlar hemen hemen her renkle uyum sağlayabilir. Morun her tonu, yeşil, zeytin yeşili, bakır ve altın tonları gözlerinizi vurgular. Füme griler de şık bir alternatif olabilir.

Eyeliner ve Maskara: Gözlerinizi çerçevelemek için açık kahverengi, gri veya grafit tonlarında eyeliner tercih edebilirsiniz. Çok koyu siyah eyeliner, özellikle açık ten rengine sahip sarışınlarda sert durabilir. Maskara olarak ise kahverengi veya gri maskara daha doğal bir etki yaratırken, özel günlerde veya daha belirgin bir görünüm için siyah maskara kullanabilirsiniz.