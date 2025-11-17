'Sekizinci Aile' oyuncusu Melisa Döngel'in gala tarzı markalarıyla mercek altında

Ekranların merakla beklenen yeni iddialı dizisi "Sekizinci Aile", önceki akşam düzenlenen göz kamaştırıcı bir galayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'un en prestijli mekanlarından birinde gerçekleştirilen geceye, yapımcılar, oyuncu kadrosu ve sanat camiasından çok sayıda ünlü isim akın etti.