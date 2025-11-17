'Sekizinci Aile' oyuncusu Melisa Döngel'in gala tarzı markalarıyla mercek altında

Ekranların merakla beklenen yeni dizisi 'Sekizinci Aile'nin görkemli galası, yıldız oyuncu kadrosunun şıklık yarışına sahne oldu. Ancak tüm dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyada en çok konuşulan isim, tercih ettiği iddialı ve asil kombinle Melisa Döngel oldu...

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 5
'Sekizinci Aile' oyuncusu Melisa Döngel'in gala tarzı markalarıyla mercek altında - Resim : 1

Ekranların merakla beklenen yeni iddialı dizisi "Sekizinci Aile", önceki akşam düzenlenen göz kamaştırıcı bir galayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'un en prestijli mekanlarından birinde gerçekleştirilen geceye, yapımcılar, oyuncu kadrosu ve sanat camiasından çok sayıda ünlü isim akın etti. 

2 / 5
'Sekizinci Aile' oyuncusu Melisa Döngel'in gala tarzı markalarıyla mercek altında - Resim : 2

Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye, Haluk Bilginer'in yanı sıra Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Melisa Döngel, Ali Atay ve Ercan Kesal gibi usta isimler de katılıyor. "Sekizinci Aile", Basmacıgil Ailesi'nin karanlık sırlarla örülü yükseliş hikayesini ekrana taşıyor. Dizi 19 Kasım’da izleyicilerle buluşacak.

3 / 5
'Sekizinci Aile' oyuncusu Melisa Döngel'in gala tarzı markalarıyla mercek altında - Resim : 3

Özellikle dizinin genç oyuncusu Melisa Döngel'in kıyafet tercihi büyük beğeni topladı. Döngel, moda dünyasındaki iddiasıyla da konuşulacağını bir kez daha kanıtladı. 

4 / 5
'Sekizinci Aile' oyuncusu Melisa Döngel'in gala tarzı markalarıyla mercek altında - Resim : 4

Melisa Döngel'in elbisesi

Leam Almes Red Structure Long Dress 29.000 TL