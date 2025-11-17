'Sekizinci Aile' oyuncusu Melisa Döngel'in gala tarzı markalarıyla mercek altında
Ekranların merakla beklenen yeni dizisi 'Sekizinci Aile'nin görkemli galası, yıldız oyuncu kadrosunun şıklık yarışına sahne oldu. Ancak tüm dikkatleri üzerine çeken ve sosyal medyada en çok konuşulan isim, tercih ettiği iddialı ve asil kombinle Melisa Döngel oldu...
Ekranların merakla beklenen yeni iddialı dizisi "Sekizinci Aile", önceki akşam düzenlenen göz kamaştırıcı bir galayla izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. İstanbul'un en prestijli mekanlarından birinde gerçekleştirilen geceye, yapımcılar, oyuncu kadrosu ve sanat camiasından çok sayıda ünlü isim akın etti.
Başarılı oyuncu kadrosuyla dikkat çeken diziye, Haluk Bilginer'in yanı sıra Hazal Kaya, Çağlar Çorumlu, Serkan Keskin, Mehmet Özgür, Melisa Döngel, Ali Atay ve Ercan Kesal gibi usta isimler de katılıyor. "Sekizinci Aile", Basmacıgil Ailesi'nin karanlık sırlarla örülü yükseliş hikayesini ekrana taşıyor. Dizi 19 Kasım’da izleyicilerle buluşacak.
Özellikle dizinin genç oyuncusu Melisa Döngel'in kıyafet tercihi büyük beğeni topladı. Döngel, moda dünyasındaki iddiasıyla da konuşulacağını bir kez daha kanıtladı.
Melisa Döngel'in elbisesi
Leam Almes Red Structure Long Dress 29.000 TL