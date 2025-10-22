Selena Gomez'in 'Jennifer Hudson Show' stili markalarıyla mercek altımızda
Ünlü yıldız Selena Gomez, son zamanlarda ekranlarda daha sık karşımıza çıkıyor ve özellikle gece programlarının aranılan yüzü haline geldi. Bordo bir takım elbiseyle The Jennifer Hudson Show'a katılan Gomez'in stili yakından inceledik!
1 / 4
Şarkıcı ve oyuncu Selena Gomez, uzun süredir birlikte olduğu yapımcı sevgilisi Benny Blanco ile geçtiğimiz haftalarda dünyaevine girmişti.
2 / 4
Yıllar boyunca inişli çıkışlı aşk hayatıyla gündeme gelen, özellikle de Justin Bieber ile yaşadığı fırtınalı ilişki nedeniyle sık sık haber olan Selena Gomez, bu kez "asıl mutluluğu" bulduğunu söylemişti.
3 / 4
Selena Gomez , artık gece geç saatlerde televizyon programlarının müdavimi... Gomez, son olarak 20 Ekim'de The Jennifer Hudson Show'a katıldı ve bordo takımıyla dikkat çekti.
4 / 4
Selena Gomez, katıldığı The Jennifer Hudson Show’da Ronny Kobo’dan bordo rengi bir tulum giydi. Gomez, görünümünü Jimmy Choo bordo stilettolarla tamamladı. Aksesuar olaraksa Khaite’den siyah bir kemer taktı.