Serenay Sarıkaya, Paris Moda Haftası Saint Laurent Sonbahar/Kış 2026-2027 defilesinde

Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, dün akşam Paris Moda Haftası kapsamında düzenlenen Saint Laurent 2026-27 Sonbahar/Kış defilesini ön sıradan izledi. Ünlü oyuncu, Saint Laurent tasarımı siyah yüksek bel deri pantolonu, önden bağlamalı beyaz gömleğiyle dikkat çekti.

Aybüke Sengir

Zarafeti ve stil sahibi duruşuyla uluslararası davetlerin aranan isimlerinden biri haline gelen Sarıkaya, bu kez Paris Moda Haftası’nda boy gösterdi. 

Dünyaca ünlü moda markası Yves Saint Laurent (YSL) tarafından davet edilen oyuncu, markanın defilesine katılan ilk Türk isimlerden biri olarak moda dünyasında da adından söz ettirdi. 

Sarıkaya, etkinlikte YSL özel tasarım siyah yüksek bel deri pantolon ve derin dekolteli beyaz gömlekten oluşan iddialı bir kombin tercih etti. 

Oversize güneş gözlüğü ve dikkat çeken küpeleriyle modern ve güçlü bir görünüm sergileyen Sarıkaya'nın stili moda yorumcuları tarafından da konuşuldu. 