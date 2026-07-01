Serenay Sarıkaya'nın tatil look'u markalarıyla mercek altında
Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Srenay Sarıkaya, her yıl olduğu gibi bu yaz da plaj modasının kurallarını yeniden yazıyor. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil kareleriyle ve stil tercihleriyle de radarımıza takıldı.
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Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkmıştı. İşte ünlü oyuncunun gardırobundan ilham alarak yaz stilinizi güncelleyeceğiniz o detaylar...
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Elbise: YSL
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Gözlük: Tom Ford
Bikini: Vakkorama
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Küpe: Spinelli Kilcollin