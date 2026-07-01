Serenay Sarıkaya'nın tatil look'u markalarıyla mercek altında

Yaz sezonunun açılmasıyla birlikte Srenay Sarıkaya, her yıl olduğu gibi bu yaz da plaj modasının kurallarını yeniden yazıyor. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı tatil kareleriyle ve stil tercihleriyle de radarımıza takıldı.

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Serenay Sarıkaya'nın tatil look'u markalarıyla mercek altında - Resim : 1

Serenay Sarıkaya, annesi Ümran Seyhan ile sezonun yorgunluğunu atmak için tatile çıkmıştı. İşte ünlü oyuncunun gardırobundan ilham alarak yaz stilinizi güncelleyeceğiniz o detaylar...

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Serenay Sarıkaya'nın tatil look'u markalarıyla mercek altında - Resim : 2

Elbise: YSL

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Serenay Sarıkaya'nın tatil look'u markalarıyla mercek altında - Resim : 3

Gözlük: Tom Ford

Bikini: Vakkorama

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Serenay Sarıkaya'nın tatil look'u markalarıyla mercek altında - Resim : 4

Küpe: Spinelli Kilcollin