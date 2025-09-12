Sezonun en gözde topuklu bot ve çizme modelleri

Mevsimler değişirken gardıroplarımızda en çok beklenen dönüşüm, şüphesiz bot ve çizmelere yer açmak oluyor. Soğuyan havaların vazgeçilmezi olan bu parçalar, özellikle topuklu modelleriyle her kombine anında bir zarafet ve şıklık katıyor. İster gündüz ister gece olsun, doğru bir topuklu bot veya çizme, tüm görünümünüzü baştan yaratabilir.

Aybüke Sengir

Aybüke Sengir
1 / 17
Sezonun en gözde topuklu bot ve çizme modelleri - Resim : 1

Yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan bantlı sandaletler, havaların serinlemesiyle yerini sonbaharın yeni trend ayakkabılarına bırakıyor. İşte bu sezon sokaklara damgasını vuracak en trend topuklu bot ve çizme modelleri...

2 / 17
Sezonun en gözde topuklu bot ve çizme modelleri - Resim : 2

Zara Süet İnce Topuklu Çizme

4.990,00 TL

3 / 17
Sezonun en gözde topuklu bot ve çizme modelleri - Resim : 3

Katy Perry Çok Renkli Kadın Topuklu Çizme KP3247

4.515 TL

4 / 17
Sezonun en gözde topuklu bot ve çizme modelleri - Resim : 4

Derimod Kadın Siyah Fermuarlı Yüksek Kalın Topuklu Rugan Deri Bot

7,999.99 TL