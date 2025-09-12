Sezonun en gözde topuklu bot ve çizme modelleri
Mevsimler değişirken gardıroplarımızda en çok beklenen dönüşüm, şüphesiz bot ve çizmelere yer açmak oluyor. Soğuyan havaların vazgeçilmezi olan bu parçalar, özellikle topuklu modelleriyle her kombine anında bir zarafet ve şıklık katıyor. İster gündüz ister gece olsun, doğru bir topuklu bot veya çizme, tüm görünümünüzü baştan yaratabilir.
Yazın vazgeçilmezleri arasında yer alan bantlı sandaletler, havaların serinlemesiyle yerini sonbaharın yeni trend ayakkabılarına bırakıyor. İşte bu sezon sokaklara damgasını vuracak en trend topuklu bot ve çizme modelleri...
Zara Süet İnce Topuklu Çizme
4.990,00 TL
Katy Perry Çok Renkli Kadın Topuklu Çizme KP3247
4.515 TL
Derimod Kadın Siyah Fermuarlı Yüksek Kalın Topuklu Rugan Deri Bot
7,999.99 TL