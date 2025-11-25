Sezonun en trend 9 suni kürk modeli
Kış aylarının vazgeçilmezi olan kürk, artık vicdan rahatlığıyla stilimize dahil edebildiğimiz suni versiyonlarıyla podyumları ve sokakları domine ediyor. Suni kürk teknolojisindeki gelişim sayesinde, gerçeğinden ayırt edilemeyen dokular ve cesur tasarımlar bu sezonun anahtar parçaları arasında...
1 / 10
Soğuk havayla mücadele ederken şıklığından ödün vermek istemeyenlerin en lüks ve en vicdanlı tercihi ise tartışmasız suni kürkler. İşte kış gardırobunuzu anında lüks ve trend hale getirecek, sezonun en gözde 9 suni kürk modeli...
2 / 10
Stradivarius Normal kesim suni kürk kaban
3.140 TL
3 / 10
Antioch Kahve Suni Kürk Kadın Ceket
3.438,50 TL
4 / 10
Suud Collection
6.950 TL