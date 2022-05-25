Sıra dışı bir ürün! Nespresso, Zeta işbirliği ile kahve telvesinden spor ayakkabı üretti

Nestlé yan kuruluşu Nespresso, sürdürülebilir Fransız moda girişimi Zèta ile işbirliği yapıyor. Şirketler birlikte RE:GROUND adı altında bir spor ayakkabı çıkardı. Bununla ilgili özel olan şey, kısmen geri dönüştürülmüş kahve telvesinden oluşmasıdır.

Şirket bir basın açıklamasında , her bir çiftin yaklaşık 12 fincan espressodan elde edilen, üst ve tabanda kullanılan kahve telvesini içerdiğini söyledi. Genel olarak, ayakkabılar yüzde 80 geri dönüştürülmüş malzemelerden yapıldı.

chip.de sitesinde yer alan bilgilere göre; Nespresso temel olarak spor ayakkabılarla sürdürülebilirlik konusuna odaklanıyor. Sıfır atık ve sürdürülebilir tasarım ilkeleri merkezi. Ayakkabılar Portekiz'de üretiliyor.

Spor ayakkabılar kapuçino, latte ve ristretto olarak üç farklı renk versiyonunda satışa sunuluyor. Ayakkabının fiyatı 155 Euro olarak belirlendi.

Tüketiciler gardıroplarının çevresel ayak izinin giderek daha fazla farkına vardıkça, internette sürdürülebilir markalar için yapılan aramalar son beş yılda 2 %45'ten fazla arttı. Zèta'nın 25 yaşındaki CEO'su Laure Babin, çevre bilincine sahip ayakkabı pazarında büyüyen bir boşluğu fark etti. Markayı iki yıl önce dünyanın ilk sıfır atık sürdürülebilir spor ayakkabısını yaratma hedefiyle kurdu.

Babin şunları söyledi: “Zèta için vizyonum, çevreye duyarlı moda tutkunları için şık spor ayakkabılar yaratmaktı. Bu kapsül koleksiyon için ekibimiz geri dönüştürülmüş kahve telvesi kullanılarak yapılan yenilikçi vegan suni deriyi mükemmelleştirmek için sekiz ay harcadı"

"Nespresso CEO'su Guillaume Le Cunff şunları söyledi: “Zèta, stil ve sürdürülebilirliği bir araya getiren inanılmaz bir start-up. Markanın döngüselliğe bağlılığı, atıktan yeni değer yaratma konusunda sınırları zorladıkları anlamına geliyor ve yenilikçi ruhları onları geri dönüştürülmüş kahve telvelerimiz için yepyeni bir kullanım tasarlamaya yöneltti"

Zèta suni deriyi oluşturma için kumaş üreticisi Tintex ile çalışmış. Zèta ayakkabılar Portekiz'de üretiliyor ve marka yalnızca Avrupa'daki müşterilere gönderiyor.