Sıradan deri ceketlerden sıkılanlara özel: 10 stil sahibi model

Baharın gelişiyle birlikte ağır paltolar, yerini mevsimin en işlevsel parçası olan deri ceketlere bırakıyor. Bu sezon klasik kesimler ve ofis şıklığına uygun blazer tasarımların yanı sıra; fonksiyonel modeller, kolej stilini yansıtan kısa formlar ve 80’lerin geniş vatkalı omuz detayları ön plana çıkıyor.

Renk paletinde siyah, bej ve kahverengi gibi zamansız tonlara; baharın enerjisini taşıyan canlı renkler ile tereyağı sarısı gibi pastel seçenekler eşlik ediyor. Klasiklerden sıkıldıysanız, stilinize modern bir dokunuş katacak sezonun öne çıkan 10 deri ceket modelini bir araya getirdik.