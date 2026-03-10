Sıradan deri ceketlerden sıkılanlara özel: 10 stil sahibi model

Baharın gelişini müjdeleyen deri ceketler, bu sezon klasik formların dışına çıkarak yenileniyor. İşte stilinize modern bir dokunuş katacak sezonun en trend deri ceket seçenekleri...

Selena Öztorun

Baharın gelişiyle birlikte ağır paltolar, yerini mevsimin en işlevsel parçası olan deri ceketlere bırakıyor. Bu sezon klasik kesimler ve ofis şıklığına uygun blazer tasarımların yanı sıra; fonksiyonel modeller, kolej stilini yansıtan kısa formlar ve 80’lerin geniş vatkalı omuz detayları ön plana çıkıyor.

Renk paletinde siyah, bej ve kahverengi gibi zamansız tonlara; baharın enerjisini taşıyan canlı renkler ile tereyağı sarısı gibi pastel seçenekler eşlik ediyor. Klasiklerden sıkıldıysanız, stilinize modern bir dokunuş katacak sezonun öne çıkan 10 deri ceket modelini bir araya getirdik.

Toteme - Camel askeri deri ceket

Zara - Kapüşonlu suni deri ceket 

Acne Studios - Ombré deri trençkot