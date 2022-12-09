Sokak stili: Şeffaflık ilkesi

Hazırlayan: Baran Alışkan

Son dönemde aksesuarlardan çantalara ve hatta ayakkabılara dek uyumlanan transparan form; gömlekler, bluzlar, elbiseler, pantolonlar ve spor kıyafetlerde artık oyun kurucu rolünü üstleniyor. Tül, dantel ya da file materyallerle tek başına bir yıldız parça olduğu kadar aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu rolünü üstleniyor. Görünümünü ciddiyete davet edenler, transparan bir gömleği veya bluzu şık bir büstiyer ya da crop top ile bir araya getirmeli. Ofis görünümü için kumaş pantolonlar ve blazer’lar doğru kombinasyonun formülü. Elbiselerde ise transparan tercihlerin özgürlük alanı daha dar olmasına rağmen göz alıcı etkisiyle bunu avantaja dönüştürmek mümkün. Ciddiyeti kıracak bir ters köşe ve spor görünümlere fazladan şıklık katacak kendi transparan parçanızı keşfedin. Sonbahar-kış sezonunun katmanlı stillerinde farklı kombinasyonlarla derinlik yaratmak için gerçek bir oyun alanına davetlisiniz. Çekicilik puanını artırmak için tek bir doğru parça yeter de artar!

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