Sokak stili: Tek parçada konforlu ve şık bir görünüm

Hazırlayan: Baran Alışkan

Yeni bir mevsimi karşılıyor ve bulutların arasına saklanmaya hazırlanan güneşi son kez selamlıyoruz. Yazın neşeli sıcaklığına veda etmek için ise henüz biraz vaktimiz var. Romantik sonbahara adım adım yürüdüğümüz kaldırımlar ise kurumuş yapraklar için çoktan hazır. Tam bu sırada kaldırımı arşınlayan şık topuklular, yazlık sandaletler, kalın tabanlı terlikler ve favori sneakarlarımıza eşlik edecek o kilit parçayı arıyoruz.

Tek renkli, rengarenk, desenli ya da denim tulumlar mevsimin trend yükünü tek başına omuzluyor. Gardırobun önünde geçen zamandan kazandıran bu tek parça, uzun zaman önce üniformadan trend parçaya rütbe atladı. Keten, saten ve denim kumaşları ve her vücut tipine uygun yapısıyla da çok sevdiğimiz ‘çabasız şıklık’ kavramının adeta canlı kanıtı.

Bu sezon, özellikle denim kumaşlılarla sık sık göz göze geleceğimiz tulumlar, mevsim normallerinde bir trend avcısı olarak favorilerimiz arasında yerini alıyor. Hava sıcaklığıyla ters orantılı kumaş ölçüsüyle kısa ve klasiğe övgü mahiyetinde uzun seçeneklerinin yanı sıra, kemerli tek renk veya desenleriyle baştan çıkaran seçenekleri de takip mesafesinde tutuyoruz.

Ayakkabı ve aksesuarlar ile tek dokunuşta resmi ya da günlük bir görünüme ulaşmak ise en büyük avantajımız. Minimum eforla maksimum şıklığa doğru yürüdüğümüz bu yolda, bize katılın!

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