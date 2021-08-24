Bu sezon terlikler çok moda! Sokak stili: Terlik

Hazırlayan: Baran Alışkan

Güneşin yüzümüze güldüğü bu ay, çok sevdiğimiz topuklularla aramıza biraz mesafe koyacağız. Aynı zamanda sneakers sevdamız da bir sonraki çağrıya kadar rafa kalkacak. Uzun bir süredir haddinden fazla vakit geçirdiğimiz evlerimizden çıkacak ve şehrin sıcak ve ışıltılı caddelerinde yazın tadını çıkarmaya başlayacağız. Fakat bu ‘yılın en iyi çıkış yapanı’ tavrımıza bir süredir dört duvar arasındaki en yakın dostlarımız terliklerimiz de katılacak. Alıştığımız rahatlığı stil sahibi dokunuşlarla güncelleyen birçok marka yüksek, dolgulu ve renkli terlikleriyle sevecen bir ‘rahat!’ komutu veriyor.

Gösterişli modellerini asla unutmadığımız; şimdilerde yumuşak bir geçişle buluştuğumuz terlikleri listenize mutlaka ekleyin. Farklı tarzlarının yanı sıra ortak özellikleriyle dikkatleri çeken şehrin yeni yıldızları, mevsime uygun tüm görünümlere tam isabet oranında uyum sağlayacak. Mini şortlar, çiçekli elbiseler, 90’ları yaşatan jean’ler ve diğerleri… Beyaz tişörtler, keten gömlekler ve rengarenk crop top’lar… Trend fark etmeksizin tüm görünümleri yeni sezona adapte edecek kilit parçayı bulduk ve stil kodlarını çözdük.

Dokulu, kare burunlu, parmak arası ya da cırtcırtlı modelleri sepetinize ekledikten sonra duyduk duymadık demeyin… Ev terliklerinin şehre girişi başladı! İddia ediyoruz, Sindrella bugün mevcut şartlarda kesinlikle tarzına uygun bir terlik seçerdi. Yakışıklı prens ile bir soğuk kahve içmekten daha iyi bir fikri olan var mı?

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