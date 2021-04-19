Sokak stili: Mirasyedi süveter

Büyükannenizin nadide el aynasının yanında, artık yeni bir ‘mutlaka sahip olmanız gereken’ parça var. Büyükbabanızın ve babanızın stilinden ilhamla süveterleri yeniden gün ışığıyla buluşturma vakti çoktan geldi. Elbette şimdi daha renkli, desenli ve stil sahibi olduklarının altını çizelim. Okul yıllarından da aşina olduğumuz süveterler, uzun zaman sonra hiç kimsenin baskısı altında kalmadan, özgür irademizde ve kendi arzumuzla stilimizin bir parçası olmaya hazırlanıyor.

Tek başına stilinizde devrim yaratacak süveterler, zamansız duruşuyla yıllara meydan okuyor. Baharın ilk ayında klasik modellere bağlı kalabilir ya da yeni nesil desenli ve modern dokunuşlarla dönüşüm yaşayan modellere de gönlünüzü kaptırabilirsiniz. Klasik bir görünüm için gömleklerle, daha modern bir hava yaratmak için tişörtlerle ve iddialı bir görünüm için tek başına kullanabilirsiniz. ‘Üzerinize tam oturan mı, oversize mı?’ tercihiyse size kalmış, atış serbest. Modanın ibresi bir kez daha geçmişe dönerken bizim gözümüz üzerinizde! Bu bahar, süveterlerin muhteşem geri dönüşünü kutlayacağız…

Hazırlayan: Baran Alışkan

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