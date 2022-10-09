Sonbahar gardırobunuz için en iyi 17 trençkot

Kate Middleton ve Meghan Markle gibi biz de trençkotlara bayılıyoruz.

Klasik trençkotun asla modasının geçmemesinin bir nedeni var. İster yağmurda ister güneşte, her yerde giyilebilecek en iyi ceket. İsterseniz imza trençkota sahip olan Kate Middleton’dan Megahan Markle’a uzanan kraliyet mensuplarına sorun.

Sonbahar geldiği için trençkotunu alma vakti. Ana caddenin en iyi trençkotları durum ne olursa olsun anı gizleyerek bu sezon en yakın arkadaşınız olacak.

Kot pantolonların, elbiselerin, iş kıyafetlerinin, parti kıyafetlerinin, ev kıyafetlerinin üzerine giymek için en iyi cekettir. Camel renginde geleneksel bir trençkota bu kadar hevesli değilseniz endişelenmeyin, deriler ve kotlar popülerliklerini sürdüredursun siyah, lacivert ve pembe renkler de aynı derecede havalı görünüyor.

Ünlülerin ve kraliyet ailelerinin giydiği göz alıcı Burberry trençkotlarından ana caddelerdeki zamansız trençkotlara kadar, şimdi, alışveriş yapmanız için en iyi trençkotları seçtik.