Sonbahar parfümü nasıl seçilir? Sonbahara uygun parfüm önerileri

Sonbaharda tercih edeceğiniz parfümler genellikle daha akılda kalıcı notalara sahiptir. Arkanızda iz bırakırken ferahlığa doğru akar. Yazın çiçek ve meyve kokuları yavaş yavaş yerini sedir, vetiver, paçuli gibi odunsu notalara bırakır. Ayrıca tarçın, karanfil, zencefil gibi baharatlı notalar da sonbaharın sıcaklığını ve canlılığını yansıtır.

Nilgün Yıldız Konakcı / Eylül-Ekim 2024 sayısından

Fotoğraflar: GettyImages

Odunsu Notalar: Sandal ağacı, paçuli ve sedir gibi odunsu notalar, sonbahar parfümlerinin temelini oluşturur. Bu notalar, parfüme derinlik ve sıcaklık katarken, aynı zamanda rahatlatıcı bir etki yaratır.

Sandal ağacı, paçuli ve sedir gibi odunsu notalar, sonbahar parfümlerinin temelini oluşturur. Bu notalar, parfüme derinlik ve sıcaklık katarken, aynı zamanda rahatlatıcı bir etki yaratır. Baharatlı Notalar: Tarçın, karanfil, zencefil ve muskat gibi baharatlar, sonbahar parfümlerine karakteristik bir sıcaklık ve canlılık kazandırır.

Tarçın, karanfil, zencefil ve muskat gibi baharatlar, sonbahar parfümlerine karakteristik bir sıcaklık ve canlılık kazandırır. Tatlı ve Vanilyalı Notalar: Vanilya, bal ve şekerli notalar, sonbahar parfümlerine yumuşaklık ve derinlik katar. Bu tatlı dokunuşlar, parfümün daha sıcak ve samimi bir his vermesini sağlar.

Meyvemsi Notalar: Elma, armut, yaban mersini ve nar gibi meyvemsi notalar, sonbahar parfümlerine taze bir dokunuş getirir. Bu meyveler, sonbaharın zenginliği ile uyumlu olarak parfümün genel kompozisyonuna canlılık katar.

Tarz

Sonbahar parfümü seçerken, kişisel tercihlerinizi ve tarzınızı göz önünde bulundurmalısınız. Eğer sıcak ve tatlı kokular sizi cezbediyorsa, vanilya ve tarçın notalarına sahip parfümler ideal olabilir. Daha odunsu ve baharatlı kokulardan hoşlanıyorsanız, sandal ağacı ve karanfil notalarını içeren parfümler tercih edebilirsiniz. Aynı zamanda, günün farklı saatlerinde değişen aktiviteleriniz için esnek bir koku seçimi yapabilirsiniz. Örneğin, gündüz için hafif ve taze, gece için ise daha yoğun ve çekici bir koku kullanmayı deneyin.

Trendler

Son moda trendleri doğrultusunda parfüm seçmek harika olabilir, ancak en önemlisi kendi kişisel tercihlerinizi ve tarzınızı göz önünde bulundurmaktır. Herkesin teni farklıdır ve aynı parfüm herkes üzerinde aynı etkiyi yaratmayabilir. Bu nedenle, bir parfümü denemeden önce mutlaka cildinizde test etmelisiniz. Ayrıca, parfüm seçerken mevsime ve duruma uygunluğunu da göz önünde bulundurmalısınız.

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