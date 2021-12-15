Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez şıklığı Deri: Sezonda öne çıkan 16 parça

Deri parçaların otomatikman cool bir hava kattığı konusunda hemfikir miyiz? Sonbahar kış sezonunda kısacık bir dönem olsa da tadının damağımızda kaldığı deri dönemi vardır. O çok soğuk olmayan ve yağışsız günlerden bahsediyoruz... O günlerde deri coolluğuna bürünmek istiyorsanız, işte sezonda öne çıkan 16 deri parça!

Hazırlayan: Nevin Sarıpınar

AGYA 990 TL