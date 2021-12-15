Sonbahar ve kış aylarının vazgeçilmez şıklığı Deri: Sezonda öne çıkan 16 parça

Sonbahar ve kışa en çok deri yakışıyor! Başrolü kapmak içinse çok çalıştığı belli. Klasik siyahla feminen ve güçlü; renkli takımlarla iddialı ve farklı bir karakter ortaya çıkarmayı başarıyor.

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Deri parçaların otomatikman cool bir hava kattığı konusunda hemfikir miyiz? Sonbahar kış sezonunda kısacık bir dönem olsa da tadının damağımızda kaldığı deri dönemi vardır. O çok soğuk olmayan ve yağışsız günlerden bahsediyoruz... O günlerde deri coolluğuna bürünmek istiyorsanız, işte sezonda öne çıkan 16 deri parça!

Hazırlayan: Nevin Sarıpınar

AGYA 990 TL

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VAKKO 5495 TL

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MANGO 499.99 TL

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BEYMEN COLLECTION 6450 TL