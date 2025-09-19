Sonbahara uygun en trend güneş gözlüğü modelleri
Güneş gözlükleri yalnızca yaz aylarının vazgeçilmezi değil; sonbaharın düşük açılı, altın rengi ışığı da göz sağlığımız ve stilimiz için onları olmazsa olmaz kılıyor. 2025 Sonbahar-Kış modası, hem şık hem de işlevsel tasarımlarla karşımıza çıkıyor...
Kim demiş güneş gözlükleri sadece yaz içindir diye? Bu sezonun en trend parçalarından olan gözlükler için en popüler modelleri inceledik...
Bottega Veneta BV1273S 003 Siyah Sarı Geometrik Kadın Güneş Gözlüğü 63-12
47.750 TL
Yves Saint Laurent Saint Laurent SLM127F 003 Kadın Güneş Gözlüğü
17.720 TL
Balmain - Wonder Boy iii - Güneş Gözlüğü - GLD - GRY
67.428 TL