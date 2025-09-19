Sonbahara uygun en trend güneş gözlüğü modelleri

Güneş gözlükleri yalnızca yaz aylarının vazgeçilmezi değil; sonbaharın düşük açılı, altın rengi ışığı da göz sağlığımız ve stilimiz için onları olmazsa olmaz kılıyor. 2025 Sonbahar-Kış modası, hem şık hem de işlevsel tasarımlarla karşımıza çıkıyor...

Aybüke Sengir

Kim demiş güneş gözlükleri sadece yaz içindir diye? Bu sezonun en trend parçalarından olan gözlükler için en popüler modelleri inceledik...

Bottega Veneta BV1273S 003 Siyah Sarı Geometrik Kadın Güneş Gözlüğü 63-12

47.750 TL

Yves Saint Laurent Saint Laurent SLM127F 003 Kadın Güneş Gözlüğü

17.720 TL

Balmain - Wonder Boy iii - Güneş Gözlüğü - GLD - GRY

67.428 TL