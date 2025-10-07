Stilin temeli: Kombinlerinizi yükseltecek en şık minimal saatler
"Az, çoktur" felsefesini benimseyen minimalizm, saat dünyasında sadece bir trend değil, aynı zamanda zahmetsiz şıklığın temelini oluşturuyor. Gösterişli, kalabalık kadranlar geride kalırken, basit çizgiler ve sade tasarımlar, en sıradan kombini bile anında bir üst seviyeye taşıyor...
Dolabımızdaki her kıyafete uyum sağlayan, karmaşadan uzak duruşuyla bizi yormayan minimalist saatler, şık görünmenin en kolay yoludur. İşte stilin temeli olarak kabul edilen, kombinlerinizi zahmetsizce yükseltecek en şık minimalist saat modelleri ve fiyatları...
Fossil FES5341 Kadın Kol Saati
13.782 TL
Quadro Roman Numerals Sheffield Rose Gold DW00600689
7.430 TL
Petite Mini Melrose DW00600744
7.010 TL