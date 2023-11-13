Stilistlere göre 2024'te trend olacak 7 pantolon tasarımı

2024'te hangi pantolon stilleri trend olacak? Cevabı haberimizde...

2024'TE TREND OLACAK 6 PANTOLON

Kargo pantolon

Stitch Fix'in stilist ve stil ekibi yöneticisi Gillian McHattie'ye göre kargo pantolonlar denime daha rahat bir alternatif olarak hızla popülerlik kazanıyor. McHattie, ''Kargo pantolonlar çağdaş ve rahat bir hava yaydıkları için 2024'te her şık gardırobun olmazsa olmazı olarak görebiliriz.'' diyor.

Dad jeans pantolon

McHattie'ye göre artık dar kesim mom jean pantolonlardan vazgeçip daha bol baba jean pantolonlara yer açmanın zamanı geldi. Mom jean pantolonun aksine, stil bacaklarda daha gevşektir ve ayak bileğine doğru daralmaz. Stilist, "Daha rahat ve geniş paçalı bir siluet arayışında olanlara, baba jean pantolonu tercih etmelerini öneririm" dedi.

Geniş paça pantolonlar

Amour781'in kişisel stilisti ve kurucu ortağı Ashley Full'e göre geniş paça pantolonlar 2024'te de moda olmaya devam edecek.

Metalik pantolon

McHattie'ye göre metalik moda 2023 podyumlarının her yerinde ortaya çıkmıştı ve önümüzdeki yıl da iddialı pantolonlar arasında yerini alacağa benziyor.

Performans pantolonları

DUER ile çalışan moda stilisti Sanja Kovacevic'e göre atletik bir ilham veren performans kıyafetleri geleneksel modaya girdi. Özellikle performans pantolonları çok yönlü ve rahat olmasıyla tercih edilebilecek seçenekler arasında yer alıyor.

Pileli pantolonlar

McHattie, "Bir çift bol kesim, pileli pantolon 2024 yılında gardırobunuz için mükemmel bir parça" diyor. Stiliste göre bunlar iş ve hafta sonu için kusursuz bir şekilde kullanılabilir.

Manşetli kotlar

McHattie'ye göre büyük manşetli kot pantolonlar yükselişte. Bu pantolon stilinin özellikle harika yanı, her zaman yeni bir satın alım gerektirmemesidir.

Stilist, "Denime yeni bir soluk getirmenin yenilikçi yollarını sürekli arıyorum, özellikle de müşterilerimin mevcut gardırobuna kusursuz bir şekilde uyum sağlayabilecek bir şeyse" diye ekliyor.



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