Sydney Sweeney yeni tarzıyla kırmızı halıda
Sydney Sweeney, görüntülendiği kırmızı halıda bu kez tercihini uzun dalgalı saçlarından yana kullandı. Ünlü oyuncu, New York’ta düzenlenen “The Housemaid” gösterimine, yeni saçları ve teniyle uyumlu göz kamaştırıcı ışıltılı elbisesiyle katılarak kırmızı halıya kelimenin tam anlamıyla damga vurdu...
Son dönemde sık sık imaj değiştiren 28 yaşındaki oyuncu, New York’taki “The Housemaid” özel gösteriminde kırmızı halıya uzun, dalgalı saçlarıyla çıktı. Bu görünüm, geçtiğimiz ay AFI Fest’te sergilediği kısa sarı bob kesim sonrasında “Sweeney yine imaj değiştirdi!” yorumlarını beraberinde getirdi.
Sweeney, kısa saç kesimini ilk gösterdiğinde uzun yıllar kullandığı dalgalı saçları için “Bir güvenlik battaniyesi gibiydi. Ama bu yeni halimle kendimin yeni bir versiyonuyla tanışıyorum” açıklamasını yapmıştı.
Oyuncu, bu kez yeniden klasik uzun dalgalarına dönerek hayranlarından tam not aldı.
Gösterimde özel tasarım, kristallerle kaplı bir elbise tercih eden Sweeney, derin V yakalı, kurdele detaylı uzun elbisesini tüylü bir boa ve pırlanta küpelerle tamamladı. Yılbaşı temalı kırmızı halıda şıklığıyla göz kamaştırdı.