Taylor Swift'in sonbahar stili markalarıyla mercek altında!

Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 7 Ekim Salı günü New York'ta akşam yemeğine giderken objektiflere takıldı. Swift, bu özel gece için ekose etek, siyah balıkçı yaka kazak ve siyah çanta taktı...

Aybüke Sengir

Resim 1

Taylor Swift, The Life of a Showgirl albümünün yayınlanmasının ardından New York'ta  ilk kez görüntülendi.

Resim 2

Miu Miu'nun 2.350 dolarlık pileli ekose mini eteğini tercih eden Swift, Dior'un altın detaylı 3.450 dolarlık Montaigne Avenue saplı çantasını da tercih etti.

Resim 3

Swift, görünümünü Cartier'nin Love bileziği, zarif altın yüzükleri, damla kolyeli altın zincir kolyesi ve kendine özgü kırmızı dudaklarıyla tamamladı.