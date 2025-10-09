Taylor Swift'in sonbahar stili markalarıyla mercek altında!
Ünlü şarkıcı Taylor Swift, 7 Ekim Salı günü New York'ta akşam yemeğine giderken objektiflere takıldı. Swift, bu özel gece için ekose etek, siyah balıkçı yaka kazak ve siyah çanta taktı...
Taylor Swift, The Life of a Showgirl albümünün yayınlanmasının ardından New York'ta ilk kez görüntülendi.
Miu Miu'nun 2.350 dolarlık pileli ekose mini eteğini tercih eden Swift, Dior'un altın detaylı 3.450 dolarlık Montaigne Avenue saplı çantasını da tercih etti.
Swift, görünümünü Cartier'nin Love bileziği, zarif altın yüzükleri, damla kolyeli altın zincir kolyesi ve kendine özgü kırmızı dudaklarıyla tamamladı.