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80’ler Geri mi dönüyor?

80’ler Geri mi dönüyor?

1980’lerin kafamızı karıştıran estetik algısı, güzellik trendlerini etkisi altına alıyor.

Kısacası 1980’ler! O yılların kafamızı karıştıran çirkin estetiği, bugün yine ceplerimizden taşıyor; başroldeyse Jeremy Scott var. Geçtiğimiz ay gerçekleşen New York Moda Haftası kapsamında tanıttığı 2020 İlkbahar/Yaz Koleksiyonu’nda, 80’leri anımsatan şeker renginde peruklar, hologramdan referans alan makyajlar ve yine o yılların imzası hayvan baskıları vardı. Geçmişin geleceği etkilediğine bir kez daha şahit olduğumuza göre, önümüzdeki sezon vitrinlerde daha fazla seksenler silüetine kendinizi mental olarak hazırlamanız şart.


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