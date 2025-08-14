Anasayfa Moda Trend Alaçatı stili giyinme rehberi: Beyaz bohem ve hasır dokunuşlarla Boho Chic style
Alaçatı stili giyinme rehberi: Beyaz bohem ve hasır dokunuşlarla Boho Chic style
Alaçatı... Tarihi taş evleri, begonvillerle süslü daracık sokakları ve Ege'nin rahat enerjisiyle adeta bir stil ikonu. Buranın kendine özgü atmosferi, şehir hayatının koşturmacasından uzak, bohem ve bir o kadar da zarif bir giyim tarzını ortaya çıkardı. Alaçatılı stili, sadece tatillerde değil, günlük yaşamda da uygulayabileceğiniz zamansız ve rahat parçalardan oluşur!
1 / 24
Alaçatı tatiline çıkmadan önce kombin fikirleri arıyorsanız; doğru yerdesiniz. Buranın kendine has bir stili ve tarzı mevcut. İşte bu yaz Alaçatı rüzgarını gardırobunuza taşımanız için anahtar parçalar ve kombin önerileri...
2 / 24
H&M İşleme Detaylı ve Askılı Elbise
1.949 TL
3 / 24
Cult Gaia- Nar çiçeği çanta
17.950 TL
4 / 24
Eyyo - Beyaz Marlo Keten Takım ATE-2795
2.300,00 TL