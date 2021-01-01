Belki de siz “ben trendleri değil trendler beni takip etmeli” diyen gruptasınız. Yoksa burcunuz aslan mı? Doğum haritanızın bir yerlerinde bu kendine bayılan burcun etkisi mutlaka olmalı çünkü sizin gibi birçok kişi için trendler, karşı çıkmak için var!

Bahsettiğimiz anti trendler aslında modası geçmiş ya da güncel trendlerin karşıtı olan stiller değil. Aksine ne moda geçmiş ne de güncel trendlerden etkilenmeden stilini korumak isteyen kadınların tercih ettiği daha genel geçer akımlar. Yani desenli midi eteği 1952 yılında giymekle 2021 yılında giymek arasında bir fark yok demek istiyoruz. Sadece aksesuarlarınızla modern bir hava yakalayarak bu genel geçer akımın keyfini çıkarabilirsiniz. O zaman neymiş bu trendler, inceleyelim!

Üstelik bu trendler klasik ya da sıkıcı değil, denemesi oldukça keyifli!

Desenli midi etekler





Midi etekler stil konusunda sonsuz seçenekler sunar. İster A kesim bir eteği vücudu saran üstlerle kullanın, ister çan eteği oversize kazaklarla tamamlayın. Tek yapmanız gereken beş yıl önce çok severek aldığınız midi eteğin gardıropta unutulmasına izin vermeden giymeye başlamak.

Jean pantolon ve “şık” bir üst





Bu “şık” üst, iddiasını sonuna kadar koruyan bir model olmalı. Geniş kollar, büyük broşlar, crop toplar ya da “ben buradayım” diyen renkler; klasik bir kot ve bir tişört ikilisinin yerini alabilecek kadar anti trend. Hem bu trende uymak için çok büyük çaba sarf etmek zorunda da değilsiniz.

Tek renk trendi





Kraliyet ailesinin baştan aşağı aynı rengi, daha asil göründüğünü düşündükleri için tercih ettiklerini biliyor muydunuz? Onlar bu alışkanlığı bırakalı uzun zaman oldu ancak bu anti trend her zaman geçerli. İster ton – sür – ton olsun ister tek tonu her detayda kullanın, ne yaparsanız yapın iddialı ve kendinden emin görüneceksiniz.

Dümdüz elbiseler