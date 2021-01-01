Bahsettiğimiz anti trendler aslında modası geçmiş ya da
güncel trendlerin karşıtı olan stiller değil. Aksine ne moda geçmiş ne de
güncel trendlerden etkilenmeden stilini korumak isteyen kadınların tercih
ettiği daha genel geçer akımlar. Yani desenli midi eteği 1952 yılında giymekle
2021 yılında giymek arasında bir fark yok demek istiyoruz. Sadece
aksesuarlarınızla modern bir hava yakalayarak bu genel geçer akımın keyfini
çıkarabilirsiniz. O zaman neymiş bu trendler, inceleyelim!
Üstelik bu trendler klasik ya da sıkıcı değil, denemesi
oldukça keyifli!
Desenli midi etekler
Midi etekler stil konusunda sonsuz seçenekler sunar. İster A
kesim bir eteği vücudu saran üstlerle kullanın, ister çan eteği oversize
kazaklarla tamamlayın. Tek yapmanız gereken beş yıl önce çok severek aldığınız
midi eteğin gardıropta unutulmasına izin vermeden giymeye başlamak.
Jean pantolon ve “şık” bir üst
Bu “şık” üst, iddiasını sonuna kadar koruyan bir model
olmalı. Geniş kollar, büyük broşlar, crop toplar ya da “ben buradayım” diyen
renkler; klasik bir kot ve bir tişört ikilisinin yerini alabilecek kadar anti
trend. Hem bu trende uymak için çok büyük çaba sarf etmek zorunda da değilsiniz.
Tek renk trendi
Kraliyet ailesinin baştan aşağı aynı rengi, daha asil
göründüğünü düşündükleri için tercih ettiklerini biliyor muydunuz? Onlar bu
alışkanlığı bırakalı uzun zaman oldu ancak bu anti trend her zaman geçerli.
İster ton – sür – ton olsun ister tek tonu her detayda kullanın, ne yaparsanız
yapın iddialı ve kendinden emin görüneceksiniz.
Dümdüz elbiseler