Ayakkabıları seviyoruz, peki isimlerini biliyor muyuz? Bucks, lace up, ankle, cut out, oxford... İşte sezonun en trend ayakkabı modelleri ve anlamları...

Oxford, bucks, ankle, slip on, cut out size yabancı terimler gibi mi geliyor? Bütün bunlar aslında farklı ayakkabı modellerine verilen isimler… Sezonun en moda parçalarından oluşan ayakkabılar için Mecrea'nın hazırladığı ayakkabı sözlüğüne göz atın...

OXFORD: Kendinden bağlı bağcıkları (kapalı bağcık) ve kösele tabanıyla klasik kıyafetler için uygun bir model.

LOAFER: Yarı resmi bir ayakkabı modelidir. Oxford ayakkabının bağcıksız hali olarak da tanımlanır.

BUCKS: Oxford modele benzeyen, nubuk malzemeden üretilmiş günlük kullanıma uygun bir ayakkabı modeli.

ANKLE BOT: Bilek kısmı normal ayakkabıdan birkaç santim daha yukarıda biten, günlük kullanıma uygun bir bot modeli.

SLIP ON: Bağcıksız, kolayca giyilip çıkarılabilen, lastik tabanlı ayakkabı modeli.

LACE UP AYAKKABI: Bileği saran bağcıklara ya da kemerlere sahip ayakkabı modellerine verilen isim. Topuklu ya da topuksuz birçok çeşidi bulunur.

BLOK TOPUKLU AYAKKABI: Kalın topuklu ayakkabılara verilen bir başka isimdir. Ancak kalın topuklu ayakkabı ya da botların hepsi blok topuk sayılmaz, blok topuklar oldukça kalındır.

DÜŞÜK TOPUKLU AYAKKABI: Yok denecek kadar az, küçük topuklu ayakkabılara verilen isim. Günlük kullanım için idealdir.

CUT OUT AYAKKABI: Kes çıkar anlamına gelen cut out kelimesi ayakkabılarda da aynı etkiyi gösterir. Belirli dekoltelere sahip ayakkabılara bu isim verilir.

STREÇ ÇİZME: Bacağı tam anlamıyla saran çizme modellerine denir. Genellikle diz üstünde biterler.

BOOTIE: Ankle bottan kısa, bileğin altında biten botlara verilen isimdir. Topuklu ayakkabı ile ankle botun birleşimi bir modeldir.

BIKER BOT: Aslında motosiklet sürücülerinin ayak bileklerini korumak amacıyla tasarlanmış ama daha sonra moda dünyasına girmiş bağcıklı, bileğin biraz üstünde biten bot modeli.

SNEAKER: Üst kısmı iki ya da üç katman kanvas, süet ya da deriden oluşan lastik tabanlı ayakkabı modeli. Spor ayakkabı olarak da bilinir.