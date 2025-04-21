Bu ilkbaharda sıkça göreceğimiz 9 şık jean trendi

2025 ilkbahar/yaz defilelerinde jean şaşırtıcı derecede azdı. Loewe , Miu Miu ve Khaite gibi güçlü markalar kotu tamamen atlarken, Chloé gibi markalar yumuşak gök mavisi tonlarında pantolonlar tercih etti.

Bu, kotların tamamen yok olduğu veya ilham vermediği anlamına gelmiyor. Ortaya çıktıkları yerde, bir etki yarattılar. Tasarımcılar, her zaman gardırop temel parçası olan bu parçayı, hepimizin sezonlar boyunca güvendiği düz paça kotlara çekici bir alternatif sunan yenilikçi kesimler ve detaylarla yenileyerek ve yeniden tanımlayarak düşünceli bir yaklaşım sergilediler.

Yeni sezon için mükemmel denim ilhamı sizi bekliyor; önümüzdeki dönemde moda gündemini belirleyecek 9 bahar kot trendini keşfetmek için okumaya devam edin.

1. Fıçı paça kot pantolon

Şu anda hakim olan bir kot stili varsa, o da fıçı paçadır. Bazen at nalı olarak da adlandırılan bu kavisli, hacimli tasarım, dizlere doğru akıcı bir şekilde genişleyen ve ardından kendi üzerine doğru kıvrılan bacaklara sahiptir. Kulağa garip geliyor, ama harika görünüyor.

2. Ağartılmış kot pantolon

Marques Almeida ve Diesel gibi markaların da desteğiyle ağartılmış kotlar bu sezon şaşırtıcı bir geri dönüş yapıyor. Bu pantolon stili rahat bir görünüm sunuyor.

Bu kot stiline ayakkabı olarak en uygunu her yerde bulabileceğiniz bale ayakkabılarıdır: ancak hava kötü görünüyorsa bir spor ayakkabıya veya topuklu kovboy çizmesine geçmeyi düşünebilirsiniz. Altın takılarınızı da şık gümüş takılarla değiştirmeyi unutmayın.

3. Koyu yıkama kot pantolon

Ağartılmış ve yıpranmış kotların yükselişine zıt olarak, koyu yıkamalar da ön plana çıkıyor. Coperni, AW24 için bir sürü koyu yıkama kot sergiledi, Versace ve Victoria Beckham da bunun için şık örnekler sundu.

Koyu kot, ofiste giymek için mükemmeldir. Kotu siyah bir blazer, topuklu ayakkabılar ve beyaz bir gömlekle kombinleyin ve daha fazla etki için koyu kot üzerinde klasik kırmızı inanılmaz görünür ve cesur bir ruj ekleyin.

4. Geniş paça kot pantolon

Dar paça pantolonların yeniden canlanacağı iddiasıyla dehşete düşenler için iyi bir haberimiz var: 2000'li yılların bir başka kalıntısı olan geniş paça kot pantolonlar da 2025'te bomba gibi geri dönüyor.

Bu görünüm sadece rahat hissettirmiyor, aynı zamanda umursamaz bir hava katıyor. Bu silüetin çok daha iyi durmasını sağlayan o sert, esnemeyen bitişi elde ettiğinizden emin olmak için %100 pamuktan yapılmış bir jean arayın.

Geniş paça kotlar Hailey Bieber'ın sıklıkla kanıtladığı gibi, çocuksu bir bomber ceket ve düz ayakkabılarla da mükemmel görünürler. Onları daha şık hale getirmek için, sivri burunlu, kısa topuklu bir çizme deneyin.

5. Düz paça kot pantolon

Yüksek belli düz paça stili, elastiksiz kesilmiş ve minimum detayla tamamlanmış klasik şekillere öncelik verilerek 2025 için gerçekten ivme kazanıyor. Bunu ' sessiz lüks ' denim trendi olarak düşünün.

İyi bir çift (tercihen yüksek belli) düz paça kot pantolona yatırım yaptığınızda, kombin yapmanız daha kolay olacak. Bunları, keskin siyah bir blazer'dan beyaz bir atlet üstüne ve şık sivri uçlu topuklu ayakkabılara kadar, güvenilen tüm kapsül gardırop temel parçalarının yeni sezon ortağı olarak düşünün.

6. Skinny pantolon

Yıllarca yükseklerde uçtuktan sonra, bu skinny kotların birkaç yıl önce modası kesin bir şekilde geçti. Ama şimdi bu sizi endişelendiriyorsa özür dilerim çünkü dar kot geri dönüyor. Süper dar kotlar yakında her yerde olacak. Miu Miu bunu başardı ve düşük belli, bacakları saran denimi AW24 podyumunda gösterdi.

Ama bu sefer daha akıllı davranarak skinny'lerin düşüşe geçmesine neden olan giyim hastasına düşmeyelim. Çünkü skinny jeanlerde likralıdan uzak duracağımızı biliyoruz.

7. Mom jean

Mom jeanlar bu baharda da ön plana çıkan kot trendleri arasında. Hiçbir şey bir çift mom kot pantolon kadar kolay, güven verici veya çok yönlü hissettirmiyor.

Mom jean, içine sokulmuş bir üstle en iyi şekilde görünür, bu yüzden klasik bir beyaz tişörtle kombinleyin veya daha bol, daha uzun bir erkek arkadaş gömleğini umursamazca bele doğru kıvırmayı deneyin.

Ayakkabılara gelince, spor ayakkabılardan zarif topuklu ayakkabılara kadar her şey olur.

8. Kot takımı

Akıllıca bir yatırım olan denim takımı, çok yönlülük sunar. Tek düşünmeniz gereken önceden hazırladığınız takımı aksesuarlarla tamamlamaktır. Ancak, hazır bir görünüm seçmemeye karar verirseniz, aynı etkiyi yaratmak için benzer bir yıkamada kot ceket ve kot pantolon bulun ve günlükten akşama hazır hale getirmek için iddialı altın küpeler ekleyin.

9. Yüksek bel kot pantolon

Düşük bellerin dönüşü sizi üzdüyse, korkmayın: harika bir yüksek bel kot pantolon asla kaybolmuyor. Paige'den DL1961'e kadar denim markaları, yüksek bellerde stiller sunuyor.

Paçalarınızın altına gizleyeceğiniz kama topuklarla bohem tarzını yeniden canlandırın. Sonuç, günlük günlerde abartılı görünmenize neden olmadan bacaklarınızı belirgin şekilde uzatmanız olacaktır.