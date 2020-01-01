Moda dünyasından haberler

BİREYSEL BİR VAROLUŞ



Moda takviminin dışında, yeni başlangıçlara doğru bir yaratıcılığı kutlayan Gucci; yılda yalnızca iki kez mevsimsiz koleksiyonlar sunacağını açıkladı. Markanın kreatif direktörü Alessandro Michele, şov sayısını beşten ikiye indirerek temiz bir nefes ve oksijenle yeniden başlamak istediğini belirtti. Geleneksel moda takvimindeki koleksiyon sayılarının her geçen gün artmasıyla şovlardaki yaratıcılığın kan kaybetmesi uzun zamandır tartışma konusuyken; moda endüstrisinin iklim krizine karşı sorumluluğu ve koronavirüsün etkileriyle birlikte birçok markanın da benzer kararlar alıp almayacağı merak konusu. Moda, sürü psikolojisinin esaretinden kurtulup bireysel yaratıcılığının gücünü kanıtlayabilir mi? Yakın gelecekte hep birlikte göreceğiz.



SICAKKANLI BİR DÖNÜŞ







Geçtiğimiz ay dijital ortamda tanıtılan Chanel 2020/2021 Cruise Koleksiyonu rotasını Akdeniz’e çeviriyor. 60’larda yaz tatillerini İtalyan ve Fransız Rivierası’nda geçiren efsanevi aktrislerin özgür cazibesini yansıtan koleksiyon, Balade en Méditerranée ismini taşıyor. Markanın kreatif direktörü Virginie Viard koleksiyonu çok amaçlı, kolay fakat havalı bir kızın da seyahatine eşlik edebilecek kıyafetler olarak tanımlıyor.



FRANSIZ LA DOLCE VITA!







Her ikisi de 1946 yılında kurulan Vespa ve Dior, yazın en havalı iş birliğine imza atıyor. Dior’un kreatif direktörü Maria Grazia Chiuri, Vespa’nın İtalyan ruhunu ve Fransız Dior evinin DNA’sını harmanlayarak ikonik Vespa modelini yeniden tasarlıyor. Vespa 946 Christian Dior, 2021 baharında sınırlı sayıda satışa sunulacak.



HAVUZ PROBLEMİ



