Yeni yılda hem sizi hem de sevdiklerinizi stil sahibi bir rahatlığa kavuşturacak dünyaca ünlü ayakkabı markaları TakaTuka.com’da.

Yılbaşı gecesi tarzınızı, seçtiğiniz ayakkabılarla yansıtmak ya da sevdiklerinizin ayaklarını rahat ettirmek ve onları hediyelerinizle mutlu etmek istiyorsanız, TakaTuka.com bu yılbaşında da size birbirinden tarz alternatifler sunuyor. Dünyaca ünlü ayakkabı markaları Desigual ve Art modellerinde %70’e varan indirim avantajı sunan TakaTuka.com, yeni yılda çocuklarının ayaklarına sağlık hediye etmek isteyen ebeveynler için ise Stride Rite modellerinde net %50 indirim fırsatını sunuyor.Sneaker tarzını topuklu ayakkabıyla birleştiren Desigual Sunny, sahip olduğu canlı renkleri, çiçek motifleriyle bezenmiş tasarımı ve gizli platform topuğu ile yeni yılda kışkırtıcı kadınların vazgeçilmezi olacak.Minik macera severler için hoş bir hediye alternatifi olan Crocs Creative McQueen Lined Clog’un kürklü iç astarı, ultra rahatlık ve hafiflik sağlayan Croslite™ tabanı ve dünyada milyonlarca çocuğun severek izlediği Cars filminin meşhur karakteri Şimşek McQueen tasarımı ile çocuğunuz kendini gerçek bir yarışçı gibi hissedecek.Özellikle bot kavramında bir kült marka olan ve motorcuların özgür ruhunu tarzına yansıtan Harley Davidson, Edward Erkek Bot modelinde sunduğu sıra dışı tasarımıyla asi ruhunu stiline yansıtmak isteyen erkekler için ideal bir hediye alternatifi olacak.Parlak pullu üst kısmı ile genç kızların gönlünü fetheden Stride Rite Cara, sahip olduğu kaliteli süet malzemesi, esnek taban yapısı ve şık kurdele detayıyla soğuk havalarda en ideal yılbaşı hediyesi olacak.TakaTuka.com’da belirli ürünlerde geçerli 200 TL ve üzeri alışverişlerinizde anında 20 TL indirim kuponu da sizleri bekliyor.