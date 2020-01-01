Erkek kombinleri için star parçaları araştırdık. Doğru kombinlerle bu parçaların ve aksesuarların nasıl kullanılacağından bahsettik.

Stil sahibi her erkeğin dolabında belli başlı parçaların ve aksesuarların bulunması gerekiyor. Asıl mesele bu parçalara sahip olmak kadar onları doğru kombinleyemebilmekte. Kombin yaparken renk seçimi kadar model seçimi de etkilidir. Mesela klasik bir beyaz gömleği rahatlıkla spor bir kombinde kullanabilirsiniz. Bunun için belli başlı püf noktaları var. İşte tam bu noktada size yardımcı olacak bir liste oluşturduk. Dolabınızda bulunması gereken star parçaları doğru kombinlediğinizde stilinizi yansıtmanız daha kolay olacak. İşte erkek kombinleri için star parçalar ve doğru kombinler…





Deri Ceket

Erkek kombinleri içinde deri ceket önereceğimiz ilk star parça. Deri ceket tüm zamanların vazgeçilmezi. Her erkeğin dolabının demirbaşı adeta. Erkek giyim tarzları için deri ceket modası geçmeyen bir parça. Yalnızca modeller yeni tasarımlarla karşımıza çıkıyor. Deri ceketi nasıl kombinlersiniz? Motorcu stil bir siyah deri ceketi, siyah deri eldivenler ve içine giyeceğiniz basic bir t-shirtle birleştirebilirsiniz. Tabii ki slim fit bir jean bu kombinin tamamlayıcısı olacak.





Balıkçı Yaka Kazak

Erkek kombinleri arasında bir diğer star parçamız balıkçı yaka kazak. Balıkçı yaka kazağı sezonun trend parçalarından ekose blazer bir ceketle kombinleyebilirsiniz. Erkek kombinleri için bu yıl en trend parçalardan biri ekose ceket. Balıkçı yaka kazağın aynı tonlarında seçeceğiniz bir canvas pantolon ceketinizin daha çok ortaya çıkıp dikkat çekmesini sağlar.





Oduncu Gömlek

Oduncu gömlek birkaç senede bir erkek kombinleri için moda olan bir parça. Bu sezon oduncu gömleği kombinleyebileceğiniz diğer bir trend parça şişme mont veya yelek. İster uzun doğa yürüyüşleri ister arkadaşlarla yapılan kamplarda giyebileceğiniz bu rahat kombini şehir hayatına da taşıyabilirsiniz. Bu noktada omuz askılı deri bir çanta size yardımcı olabilir. Böylece rahatlığınızdan ödün vermeden kombininizi gündelik kullanıma uygun hale getirebilirsiniz.





Oduncu gömlek birkaç senede bir erkek kombinleri için moda olan bir parça.





Sweat-Shirt

Eminiz ki her erkeğin dolabında mutlaka bir sweat-shirt vardır. Fermuarlı, önden cepli, kapüşonlu sweat-shirt çeşitlerinden hangisini seçeceğiniz size kalmış. Biz nasıl kombinleyebileceğinizi söyleyelim. Kot ceket içine kapüşonlu sweat-shirteri tavsiye ediyoruz. Bazı kot ceket modellerinde zaten var olan kapüşonlu sweat astarlar da bulunur. Sweat-shirtleri yırtık jeanlerle kombinleyip modern bir tarz yakalayabilirsiniz.





Uzun Palto

Erkek kombinleri için sezonun da trendi olan uzun paltoları slim fit gömlek ve pantolonla kombinleyebilirsiniz. Uzun paltolar için antrasit ve taba renkler favori. Beyaz gömlekle güzel bir kontrast yakalayabilirsiniz. Kasket ve metal kayışlı bir saat bu kombini tamamlayabileceğiniz aksesuarlardan.





Erkek kombinleri için sezonun da trendi olan uzun paltoları slim fit gömlek ve pantolonla kombinleyebilirsiniz. Uzun paltolar için antrasit ve taba renkler favori.





Pantolon Askısı

Kemer yerine geçen pantolon askısı erkek kombinleri için önereceğimiz bir aksesuar. Gündelik kombininizde hem rahat hem şık görünmenizi sağlayacak pantolon askısını, omuzlardan aşağı indirip cool bir stil yakalayabilirsiniz. Altına giyeceğiniz sneakerlarla bu senenin modasına uygun olan stilinizi göstermiş olursunuz.





