Yeni sezon dekorasyon trendleri, alışılmışın ötesine geçiyor.
Renk cümbüşü
Parlak renkler, girdiği eve canlılık ve
heyecan getiriyor. Kocaman çiçekler,
rengarenk çizgiler, geometrik detaylar
ile siz de evinizin havasına hareket katın.
Nasıl kullanabilirsiniz?
Karışıklık
yaratmamak için nasıl kullanacağınıza
dikkat etmelisiniz. Örneğin düz renkte
bir koltukta renkli minderler kullanın
ya da geometrik duvar kağıtlarınızı
düz renkte bir yemek masası ve
sandalyelerle tamamlayın. Amacımız,
renkli olan bölüme dikkat çekmek ne
de olsa… Unutmayın, aynı tasarımda
çok sayıda minder, eklektik tarzda,
farklı minderlerden çok daha modern
görünür. Fazla renkli detaylar hoşunuza
gitmiyorsa, rengarenk bir kupa ya
da bir tepsi ile bu trendi en azından
ucundan yakalayın.