Eve yaz geldi!

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Yeni sezon dekorasyon trendleri, alışılmışın ötesine geçiyor.

Renk cümbüşü

Parlak renkler, girdiği eve canlılık ve heyecan getiriyor. Kocaman çiçekler, rengarenk çizgiler, geometrik detaylar ile siz de evinizin havasına hareket katın.

Nasıl kullanabilirsiniz?

Karışıklık yaratmamak için nasıl kullanacağınıza dikkat etmelisiniz. Örneğin düz renkte bir koltukta renkli minderler kullanın ya da geometrik duvar kağıtlarınızı düz renkte bir yemek masası ve sandalyelerle tamamlayın. Amacımız, renkli olan bölüme dikkat çekmek ne de olsa… Unutmayın, aynı tasarımda çok sayıda minder, eklektik tarzda, farklı minderlerden çok daha modern görünür. Fazla renkli detaylar hoşunuza gitmiyorsa, rengarenk bir kupa ya da bir tepsi ile bu trendi en azından ucundan yakalayın.