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Göz kamaştıran takımlar

Pierre Cardin kadınları, dantel detayları ile göz kamaştıran saten iç çamaşırı takımlarıyla kendine olan güvenini pekiştiriyor.
Feminen dokunuşların hissedildiği Pierre Cardin iç çamaşırları, kına gecesi, düğün ve balayı gibi özel günlerde her daim bakımlı ve şık görünmek isteyen kadınların imajını mükemmel bir şekilde tamamlıyor. Farklı tarz ve modelleri bir arada sunan Pierre Cardin iç çamaşırları, şık olduğu kadar fonksiyonel ve rahat kalıpları ile de kendini ya da sevdiğini şımartmak isteyenler için...





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