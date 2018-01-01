Yazın olmazsa olmazı gözlük alışverişine başlamadan önce, hangi gözlük çerçeveleri moda, en trend gözlük çerçeveleri modelleri neler… Size yakışacak gözlüğü nasıl seçebilirsiniz, hep birlikte inceleyelim.

Yeni sezonda stil sahibi bir gözlük çerçevesi, ya da son moda bir güneş gözlüğü mü arıyorsunuz? 2018’de geçmişin birçok popüler trendi geri dönüyor. İlginç renk kombinasyonları, koyu renklerin yerini alsa da, siyah, kahverengi, şeffaf ve kırmızı klasik çerçeveler hala moda.



Sezonun en moda gözlük çerçeveleri modelleri neler?

- Bağa (kemik) çerçeveler klasik kahverenginin yanı sıra cilt ve saç rengine uyacak renk seçenekleriyle sizi bir yıldız gibi gösterecek. Açık mavi, mavi gölgeli bağa çerçeveler özellikle kahverengi gözleri vurgulayacak bir seçim. Gözlük çerçeveleri arasından daha sade, göze çarpmayan bir model isterseniz, günlük kullanımı hafifliği sebebiyle çok kolay olan, üst kısmı kemik altı kısmı misinalı bir model tercih edebilirsiniz. Çarpıcı bir görünüm isteyen kadınlar için üst kemik kısmı kahve ve karamel renkli, alt kısmı altın rengi ince metal çerçeveli büyük bir model önerebiliriz. Güçlü maskülen bir görünüş isteyen erkeklere ise sarı-siyah bağa çerçeve çok uygun olacaktır.

- Şeffaf çerçeveli gözlükler, ister renksiz, ister cesur renklerde olsun, moda öncüsü bir görünümü sadelikle birleştirmek isteyenlerin tercihi olacaktır. Şeffaf çerçeveleri reçeteli camlarınızla kullanabileceğiniz gibi, yalnızca stil sahibi olmak için numarasız camlar ile de kullanabilirsiniz. Diğer modellerde olduğu gibi şeffaf çerçeveleri de büyük tercih ederseniz daha iddialı bir görünüm yaratabilirsiniz.

- Gözlük çerçeveleri retro olunca daha bir havalı görünüyor. Retro gözlükler ince ve zarif görünümleriyle profesyonel hayatınızda kullanabileceğiniz güçlü aksesuarlardır. Hem erkek hem de kadınların kullanabileceği yarım kemik çerçeveli oval, kare ya da yuvarlak retro modeller de hem moda hem de kullanışlı.

- Çerçevelerdeki yenilikçi akım 2018’in en göze çarpan akımlarından birisi çünkü “oversize” yenilikçi gözlük çerçeveleri ile kalabalıkta bile fark edileceksiniz. Bu gözlük çerçeveleri birçok şekil olabilse de özellikle kare modeller yaratıcı kişiliğinizin altını çizecektir.

- Gözlük çerçeveleri modelleri arasında popülerliğini hiç yitirmeyen ve herkes tarafından “aviator” olarak bilinen gözlükler adını pilot güneş gözlüğünden alıyor ama artık yalnızca güneş gözlüğü modellerinde kullanılmıyor. 2018 Pilot gözlük modelleri eşsiz ve çağdaş detaylar, renkler ve şekillerle klasik modelden günümüze uyarlanmış.

- Vintage kedi gözü gözlük çerçeveleri cazibeli ama ciddi, kararlı ve ne istediğini bilen kadınların tercihi. Bu çerçevelerde de renkler ve detaylar çok çeşitli. Bej, yeşil ya da bal rengi en çok tercih edilen renkler. Kedi gözü çerçevenizin şeffaf olmasını tercih ederseniz bu yılın iki trendini bir arada tarzınıza yansıtmanız da mümkün.

- Retro yuvarlak gözlük çerçeveleri, görünüşünde değişiklik yapmak isteyen erkek ve kadınlar için birebir; zira bu gözlüklerle fark edilmemek mümkün değil. Özgür ruhların ve yaratıcı karakterlerin simgesi olmuş bu gözlük modellerinde ne kadar büyük tercih ederseniz o kadar iddialı bir görünüme sahip olacaksınız. İnce ve hafif metal yuvarlak gözlük çerçeveleri de bu yılın profesyonel yaklaşımda en hayranlık uyandıran tercihlerinden.



Yüz tipine göre gözlük çerçeveleri nasıl seçilmeli?

Doğru gözlük seçimi, sağlığımız için olduğu kadar dış görünüşümüz için de çok önemlidir. Gözlük Gözlük çerçevesi seçiminde yüzümüze en uygun modeli seçmek büyük önem taşıyor.

- Eğer yuvarlak yüz şekline sahipseniz, yüzünüzü daha uzun gösterecek modeller, keskin köşeli modeller yüzünüzün şeklini tamamlamaya yardımcı olabilir. Yuvarlak, oval, küçük ve aşağı doğru genişleyen modellerden kaçınmalısınız.

- Gözlük seçimi konusunda en şanslı yüz şekillerinden biri, oval yüz şeklidir çünkü yüzün oval orantısını bozmayacak modeller size yakışacaktır. Bu nedenle, oval yüze sahipseniz dönemin trendi bütün modelleri deneyebilirsiniz.

- Dikdörtgen/ kare, yani alın ve çene bölgesi geniş ve keskin hatlı bir yüze sahipseniz gözlük seçiminde yüzünüzdeki keskin hatları dengeleyecek modelleri seçmelisiniz. Bunun için yuvarlak ve oval hatlı gözlükler ve vintage kedi gözü çerçeveler sizin için ideal olacaktır.

- Geniş bir alın, dar bir çene veya dar bir alın, geniş bir çeneye sahipseniz üçgen yüz tipine sahipsiniz demektir. Kalın çerçeveli gözlükler ve yarım çerçeveli modeller sizin için doğru tercih.

- Geniş alın, yüksek elmacık kemikleri ve ince, küçük çeneye sahip kişiler kalp yüz şekli grubundadır. Eğer yüz şekliniz böyle ise, gözlük seçiminde dikkat etmeniz gereken nokta geniş alın ve dar çene arasındaki geçişi orantılı hale getirmek olmalıdır. Alt kısmı daha geniş olan, alçak saplı modeller bu yüz tipi için uygun, ancak üst kısmı büyük ve süslemeli modellerden kaçınmalısınız.



Gözlük çerçevesi alırken nelere dikkat edilmeli?

Yüzümüze uygun bir gözlük çerçevesi seçmek tabii ki önemli ama hem sağlığınız ve hem de tarzınız için dikkat edilmesi gereken başka detaylar da var. Çerçevenin kişisel stilinize uyuyor olması da çerçevenin görme ihtiyaçlarınıza uygun olması kadar önemli. Çerçeve rengi ten ve saç rengi ile uyumlu olmalı, gözlük çerçevesinin yüzün büyüklüğüyle orantısına dikkat edilmelidir. Gözlük yüze temas ettiği noktalarda rahat olmalı, kulak arkasına yerleştiğinde sapları kısa ya da uzun kalmamalıdır. Buruna tam oturmalı ancak yanaklara ve şakaklara baskı yapmamalıdır. Spor yaparken kullanılacaksa mutlaka darbeye ve kırılmaya karşı dayanıklı çerçeveler tercih edilmelidir. Son olarak gözlük çerçevelerinin garanti belgelerini ve CE sertifikalarını almayı unutmamak gerekir.