Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul Hatice Gökçe’nin yeni koleksiyonu “Seyyah” ile Evliya Çelebi'nin izinden gitti.





Moda dünyasının erkek giyiminde öncü ismi Hatice Gökçe, seyahat etmeyi seven gezgin erkekler için tasarladığı “Seyyah” adlı yeni koleksiyonunu, 13-18 Ekim tarihleri arasında düzenlenen Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul’un açılış defilesinde görücüye çıkardı.Moda dünyasının merakla beklediği Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul (MBFWI), bu yıl 13-18 Ekim tarihleri arasında Tophane-Karaköy'deki Antrepo 3’te gerçekleştirildi. Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul'un açılışını ise, 2015 ilkbahar/yaz erkek giyim koleksiyonu “Seyyah” ile moda tasarımcısı Hatice Gökçe yaptı.Açılış defilesinde “Geçen zaman hep Seyyah'tan yana oldu” mottosuyla hayat verdiği yeni koleksiyonu “Seyyah” ile modaseverlerin karşısına çıkan Hatice Gökçe, Seyyah-ı Âlem Evliya Çelebi’den ilham alarak oluşturduğu yeni koleksiyonu ile erkek giyimine yepyeni bir yaklaşım getirdi. Rahat giyim anlayışının sunulduğu kolekiyonunun koreografisini Bilge Tuğsuz yaparken, defilenin özgün müziklerini de beşinci kez Can Hatipoğlu ve Volkan Şanda hazırladı.Trans, Kara Karga, Jön Türkler, Gılman ve Leather Age gibi koleksiyonlarıyla moda tutkunlarına alışılmışın dışında bir kavrayış ve görsel bir şölen sunan Hatice Gökçe, “Seyyah”ın esin kaynağıyla ilgili şunları söyledi: “Medeniyetlerin yakından tanıkları olan gezginler, coşkun akan ırmaklara benzer. Evliya Çelebi de bir medeniyet gezginidir. Ata binip cirit oynayan ve ömrünün 40 yılını seyahat ile geçiren bu büyük gezginin izinden giden 'Seyyah' koleksiyonu, seyahat etmeyi seven erkekler için yeni bir seçenek sunuyor. At figürünün kullanıldığı baskılar ve nakışlar sezona ritim kazandırıyor.”