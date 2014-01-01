H&M Sport

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Sporcu kadınlar için...

H&M, Ocak 2014’te H&M Sport konseptinin değişip büyüyeceğini duyurdu. Yeni H&M Sport, kadınların, erkeklerin ve çocukların giderek daha aktif hale gelen yaşam biçimlerini yansıtarak daha fazla spor aktivitesine yönelik oldukça geniş seçenek ve yeni tasarımlar sunacak. Yeni H&M Sport koleksiyonu, İsveç Olimpiyat ekibinin dünya çapındaki sporcularından fikir alıp, modaya yönelik doğal bir bakış açısıyla performansa odaklanılarak tasarlandı. H&M Sport’un yeni bir görsel kimliğinin yanı sıra seçilen mağazalarda kendi özel alanı olacak.

H&M Sport, kadınlar için birden çok branşa yönelik ürünler sunacak. Her hava durumuna yönelik koşu giysileri, rüzgar ve su geçirmez koşu ceketleri, yoga gibi beden ve zihin etkinlikleri için bol ve rahat giysiler, açık havayı sevenler için koruyucu muflon ceketler ve su geçirmez alt parçalar koleksiyonda yer alan parçalardan bazıları.