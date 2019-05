1920 yılında kurulan Hugo Boss; 1960’larda adından sıkça söz ettirdikten sonra, uluslararası bir mağaza ağına sahip oldu. Özellikle erkek giyim üzerine lüks tasarımlar üreten Hugo Boss, sade ve şık olmanın yollarını tüketicilerine sunuyor.

Göz kamaştıran ayakkabı ve mont modelleriyle modern olmak isteyen erkeklere yol gösteriyor. Günlük ve iş hayatında tercih edebileceğin tasarımları birinci sınıf kaliteyle üretiyor.



Hugo Boss, koleksiyonuna şıklığın tamamlayıcısı olan montları da ekleyerek tüm grupları bir marka altında kombinleme şansı veriyor. Şimdi sana, soğuk havalarda tercih edebileceğin birkaç model sunacağız. Mesela; tek düğmeli, kelebek yakalı modeller sık kullanılan Hugo Boss mont seçenekleri arasında yer alıyor. Kısa pantolon giymeyi seviyorsan, bacak boyunu daha uzun gösterecek ilave parçalara ihtiyacın olacak. Kısa montlar her zaman bacak boyunu biraz daha uzun gösteren bir etkiye sahiptir. Üstelik kısa boylu erkeklere hitaben oldukça kullanışlı bir üründür.



Bacağın biraz üstünde biten Hugo Boss mont modelleri ise, genelde desensiz ve koyu renklerde olanları sık tercih ediliyor. Bunun sebebi de, mont boyunun uzun olmasıyla amacına uygun giyim sağlanarak soğuktan korumak amaç ediniyor. Minyon görünümü olan erkekler için en doğru tercih kesinlikle slim–fit Hugo Boss mont modelleri olacaktır. Gri olur, koyu kahve olur, bej olur, siyah ise mükemmel olur. Üstelik bunları takım elbiselerle de tamamlamak mümkün.



Gelelim uzun boylu erkeklere… Uzun boylu erkekler için ise, mont ve palto seçimi daha kolay olabilir. Ancak ihtişamlı ve kaliteli görünmek için belli markaların ürünleri tercih edilmeli. Tam da bu noktada Hugo Boss mont ve Hugo Boss ayakkabı modelleri kullanıcısın memnun bırakan türden. Oversize kesimler vücut hatları da normalse güzel durabilir hem de tüm gün ofiste, sokakta, akşam bir davette rahatlıkla kullanılabilir. Hem business hem de casual giyime uygundur.



Soğuk havada nasıl giyinmeli?

Hugo Boss mont ve Hugo Boss ayakkabı modelleriyle kombinleyeceğin tüm kıyafetler, şıklığını pekiştirecek. Tek düğmesi olan Chesterfield modeli montlar ise davetlerde ya da açılışlarda rahatlıkla tercih edebileceğin dış giyim ürünlerinden olabilir. Ortamlarda klasik görünmek istediğinde kullanabileceğin harika bir sofistike parçadır.



Çift düğmeli Hugo Boss mont modelleri, sportif bir şıklık sunuyor. Özellikle bu montların slim–fit modelleri ile harika bir görüntü yakalayabilirsin. Kot pantolonlarla ve vücudu saran canvaslarla uyumu mükemmel. Devetüyü rengiyle gönülleri fetheden modelleri ise kruvaze çift düğmeli montların vazgeçilmezi. Bu tarz paltoları iş hayatında ve önemli toplantılarında rahatlıkla tercih edebilirsin.



Zamansız bir stile imza atmak istiyorsan, bej pantolonla kahverengi bir Hugo Boss mont tercih edebilirsin. Buna bir de yine aynı kahverengi tonlarında Hugo Boss ayakkabı ile birleştirdiğinde oldukça şık görüneceğinden emin olabilirsin. Özellikle erkeklere çok yakışan kahverengini yeşil ya da kırmızıyla da kombinlemek mümkün. Yine kahverenginin tonlarından olan krem rengini de aksesuarlarında kullanabilirsin. Örneğin krem rengi desenli bir fular seni arşa kadar çıkarır, söylemedi deme ☺



Lacivert pantolonla ise yeşil bir kazak kombinleyebilirsin. Bunun içine beyaz gömlek de tercih edebilirsin. Hatta lacivert pantolonunu kırmızı beyaz çizgili bir sweetshirt ile de harmanlayabilirsin. Bir de renkli bir fötr şapka takarsan hem spor hem de iddialı bir görünüme kavuşacağından emin olabilirsin.



Göz alıcı görünmek özellikle kış günlerinde daha zor olabiliyor. Güzel görünmeyi ikinci plana atıp genelde soğuktan korunmak ve üşümemek istiyoruz. Bunun içinde kat kat giyiniyor ve istemediğimiz görüntüye sebep oluyoruz. Kalitesiz her ürünün materyali de kalitesiz olacağından seni ısıtmaz ve daha da fazla giyinme ihtiyacı hissedersin. Hugo Boss mont ve Hugo Boss ayakkabı modellerini tercih ettiğinde böyle bir sorunla karşılaşma ihtimalin olmaz. Çünkü tüm içeriği sağlam üretilmiştir. Yani kışın hem ayağın hem de vücudun bir türlü ısınmıyorsa Hugo Boss mont ve Hugo Boss ayakkabı modelleri senin için tam bir biçilmiş kaftan.



Alışveriş listenizin ilk sırasında muhakkak olmalı!

Alışveriş listesi mi? Gardırobuna dâhil etmen gereken parçaların öncelik sıralamasını yapmakla bu işe başlayabilirsin. British Warm palto modelleri tarzına göre şekillendirebileceğin bir alternatif olabilir. Bacakların biraz üzerinde biten ya da biraz altında biten bu paltolar, çok sık takım elbise giyen erkeklerin vazgeçilmezleri arasında yerini alıyor.



Erkek giyimin tamamlayıcılarından olan deri ceketler ise mevsimsel geçişlerde sık tercih edilen parçalardan. Hugo Boss ayakkabı ile tercih ettiğinde mükemmel bir dış görüntüye ulaşabilirsin. Özellikle düğmeleri, fermuarı ve derisi kahverengi olan bu tip ceketler mevsimsel geçişlerde kurtarıcı parçan olacak. İngiliz donanmasından etkilenerek hazırlanan bazı deri ceketlerde ise apolet kullanılıyor. Bunlar da daha spor giyinmeyi seven erkekleri için farklı ve sıra dışı bir alternatif olabilir.



Kelebek yaka Hugo Boss mont modellerini tercih eden erkekler son dönemde arttı. Çift düğmeli oluşuyla takım elbiselerle de kombinleyebileceğiniz bu montları şık bir atkı ve eldivenle tamamlamak mümkün. Bu montların oversize olanları ve diz altı modelleri günlük ve casual kullanımda cool bir görüntüye kavuşmanızı sağlayacak.



Siyah bir kot pantolonun üstüne giyeceğin renkli Hugo Boss mont modelini basic kazaklarla ve oduncu gömleklerle harmanlayarak mükemmel uyumu yakalayacağından emin olabilirsin. Hafta sonu için de ideal bir seçim olabilir. Ekose deseni olan oversize pantolon ve ceketler ise, kiremit ve hardal renklerindeki kazak ve trikolarla kombinlenebilir. Hatta boyun uzun ise çok rahatlıkla bu tarz şeyleri tercih edebilirsin. Kısa boylu erkeklerin tercihi ise, bu tarz değil daha düz renkli ve desensiz pantolonlardan yana olmalı.



Bana en çok ne yakışır?

Kısa boylu erkekler için hazırlanmış diz hizasında ya da biraz dizin üstünde biten Hugo Boss mont modellerini sayfamızdan inceleyebilirsiniz. Üstelik bu tarza bir de mavi bir kot pantolonla eklediğinde çok havalı görüneceğinden kuşkun olmasın. Altına spor sneaker tarzı Hugo Boss ayakkabı modeli ile harmanlayabilirsin.



Rahat, kaşe ya da kaşmir Hugo Boss mont modelleri genelde stil sahibi bir görünüm sağlar. Erkek giyimin kış aylarında en çok tercih edilen ürünlerinden olan bu Hugo Boss, baseninden diz hizasına kadar uzanan kalıbı sayesinde tüm bedenlere ve tüm vücut hatlarına uyum sağlayan mont seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. Gabardin, yün, tüvit kaşmir ya da kaşe gibi materyallerden üretilen montlar ise soğuk kış günlerinin vazgeçilmezi oluyor. Pek çok farklı kumaştan yapılmış farklı ürünleri başka mağazalarda bulmanız mümkün ama bir de Hugo Boss mont modelini deneyin, öyle karar verin. Şık bir kaşkol ve bere ile her zevke hitap ederken ayrı bir seçenek daha sunan Hugo Boss; erkek giyim sektöründe oldukça iddialı.



Ne dersin sende Hugo Boss koleksiyonunu daha detaylı incelemek istemez misin? Exxe Selection Hugo Boss markasının tüm ürünlerini ayrıntılarıyla seninle buluşturuyor. Ayrıcalıklı olmak ve indirimli satın almak istiyorsan sayfamızı daha detaylı inceleyebilirsin. Hadi o zaman, kolayca sipariş verip ve alışverişin keyfini çıkarma vakti…



Exxe Selection; modayla senkron, kalitede şampiyon…