İçiniz renklensin

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La Dolce Passione, capcanlı renk ve modelleriyle içinizi renklendiriyor.

La Dolce Passione, bahar gelmeden içimizi ısıtan renkleriyle karşımızda. Vücut hatlarını en güzel gösterecek kesimlerin uygulandığı zarafet ve kadınsılığın paralel harmanlandığı tasarım markası La Dolce Passione, konforlu ve lüksü bir arada sunuyor. Balenli, balensiz, seksi, rahat ürün yelpazesinin yanında sabahlıklar ve pijamalar da görülmeye değer. Harvey Nichols’larda exclusive olarak satılan markanın, bridal koleksiyonu da dahil olmak üzere farklı renk kombinleri ve modellerinde fabrikasyondan uzak çizgilerin hakimiyeti dikkat çekiyor.

