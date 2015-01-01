Intimissimi Sevgililer Günü'ne Shlomit'le hazır

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Intimissimi, 2015 İlkbahar/Yaz sezonunda yeni keşfi, İsrailli model Shlomit Malka ile işbirliği yaptı.

Malka, Intimissimi'nin Sevgililer Günü'ne özel hazırladığı parçalarla birbirinden güzel pozlar verdi. Tel Aviv doğumlu model Shlomit Malka, İsrail Ordusu’nda Onbaşı iken Facebook üzerinden keşfedilerek modelliğe başladı. Bir modellik ajansı tarafından keşfedildikten sonra yine Facebook ve Instagram paylaşımlarıyla Intimissimi’nin de dikkatini çekti. Intimissimi için kadınsılığın yeni ikonu olarak görülen Shlomit Malka, abartıdan uzak tarzı ve duru güzelliğiyle Intimissimi’nin standartlarına en uygun yüzlerden biri olduğunu kanıtlıyor.

Aslen Fas ve Rus kökenleri taşıyan Malka’nın pozları , iç çamaşırı çekimlerinin vazgeçilmez ismi Russell James’in objektifiyle birleşince ortaya birbirinden güzel kareler çıktı.

Shlomit Malka, Intimissimi’nin Sevgililer Günü için mükemmel birer tercih olabilecek parçalarıyla muhteşem pozlar verdi.