Karelere böl beni!

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Paylaş Paylaş CROPY CROPY

Ekose, geçtiğimiz sezon hayatımıza bir girdi, çıkmak bilmiyor...

Evet, gömlekler tekrar pantolonların içerisine girdi. Yüksek ya da düşük belli bir model seçmiş olmanız fark etmiyor; çünkü jean ve gömlek aşkı hiç bitmiyor.



Ekose, etekle birleştiğinde romantik bir ruha bürünüyor. Yüksek belli etekler, 1950’lerden ilham alıyor. Size düşen onun doğru kombinini bulmak!



Bu kış moda, bir kez daha sınırlardan hoşlanmadığını ispatladı. Minicik elbiseler ve dizin altına kadar uzanan modeller bir arada mağazalarda yerini aldı... Çok da iyi oldu, artık vücudunuza uygun olanı bulmak daha kolay!