Ekose, geçtiğimiz sezon hayatımıza bir girdi, çıkmak bilmiyor...
Evet, gömlekler
tekrar pantolonların
içerisine girdi. Yüksek
ya da düşük belli bir
model seçmiş olmanız
fark etmiyor; çünkü
jean ve gömlek aşkı
hiç bitmiyor.
Ekose, etekle birleştiğinde
romantik bir ruha
bürünüyor. Yüksek belli
etekler, 1950’lerden ilham
alıyor. Size düşen onun
doğru kombinini bulmak!
Bu kış moda, bir kez daha sınırlardan hoşlanmadığını
ispatladı. Minicik elbiseler ve dizin altına kadar uzanan
modeller bir arada mağazalarda yerini aldı... Çok da iyi
oldu, artık vücudunuza uygun olanı bulmak daha kolay!